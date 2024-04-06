التلفزيون الجزائري يغطي وصول تبرعات الجزائريين إلى قطاع غزة (فيديو)

بعد أيام من وصولها إلى مطار العريش في مصر، عبر طائرات عسكرية، استقبلت أرض غزة يوم السبت، شاحنات المساعدات الجزائرية إلى سكان القطاع.

وحملت طائرتان للجيش الجزائري شحنة المساعدات المكوّنة من 168 طنا من المواد الغذائية. حيث نقل التلفزيون العمومي مشاهد لوصولها إلى داخل غزة.

ويتزامن دخول المساعدات الجزائرية، مع استمرار تنظيم جمعية البركة عبر مكتبها في فلسطين، لموائد الإفطار الجماعي في مدينة رفح.

كما غطّى التلفزيون عمليات توزيع الطرود الغذائية المموّلة من تبرعات الجزائريين في إطار حملة “الوعد المفعول”، على النازحين في رفح.

وقال مراسل التلفزيون الجزائري من غزة إن “الدعم الجزائري، رئاسة وحكومة وشعبا، لم يتوقف لتعزيز صمود الفلسطينيين على الأرض، منذ بدء عدوان الاحتلال”.