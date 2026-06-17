-- -- -- / -- -- --
الجريدة
البث الحي
الفرنسية
الإنجليزية
الرئيسية
الجزائر
العالم
اقتصاد
رياضة
الرأي
جواهر
منوعات
إنفوجرافيك
الشروق News
الشروق TV
الشروق العربي
إدارة الموقع
علي فضيل
المدير الشرفي لمجمع الشروق
رشيد فضيل
المدير العام لمجمع الشروق
الجزائر
التوقيت
باقي بوخالفة
2026/06/17
15
0
شارك المقال
الكاريكاتير
مقالات ذات صلة
الفريق أول شنڨريحة يهنئ مستخدمي الجيش الوطني الشعبي بحلول العام الهجري الجديد
تسهيلات جديدة في نظام التأشيرات للطلبة ورجال الأعمال
هذه خطوات الاستفادة من 300 ألف دينار لتمويل التشريعيات
طموحي الأولي التخصص في الأمن السيبراني والحماية الإلكترونية
نقلة رقمية جديدة في نظام تحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي
40 ألف هكتار تُستعاد سنويًا لمواجهة خسائر الحرائق
أضف تعليقك
جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام
بسياسة الموقع
في التعليقات.
أرسل تعليقك
لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!
الأكثر تفاعلا
وزارة الشؤون الدينية والأوقاف: الثلاثاء أول أيام محرم 1448ه
2026/06/15
بعد الهزيمة بخماسية.. الجامعة التونسية تتخذ هذا القرار
2026/06/15
4 سنوات حبسا للمحامية الموقوفة لطيفة ديب
2026/06/15
زيدان يفضل “الخضر” على “الديوك”
2026/06/15
“الخضر” ينهزمون أمام بطل العالم بـ” هاتريك” ميسي
2026/06/17
الرأي
المزيد
العلاقة بين إيالة الجزائر والدول الإسكندنافية
2026/06/17
نأمل ونألم
محمد الهادي الحسني
2026/06/17
“الخُضر” مطالبون بالاستفاقة
ياسين معلومي
2026/06/17
الجزائر والأرجنتين… حين تمنح الكرةُ الحلمَ فرصةً أخيرة!
لعلى بشطولة
2026/06/16
انبثاق علوم التغيير الإرشادي المعرفي (2)
د محمد مراح
2026/06/16