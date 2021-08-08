الثلاثاء أول محرم في الجزائر
أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، الأحد، أن الثلاثاء 10 أوت 2021 هو غرة شھر محرم للسنة الهجرية 1443.
ووفق بيان الوزارة فإن عاشوراء سيكون يوم الخميس 10 محرم 1443 هجري الموافق لـ 19 أوت 2021.
أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، الأحد، أن الثلاثاء 10 أوت 2021 هو غرة شھر محرم للسنة الهجرية 1443.
ووفق بيان الوزارة فإن عاشوراء سيكون يوم الخميس 10 محرم 1443 هجري الموافق لـ 19 أوت 2021.
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