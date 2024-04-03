الثلاثاء أو الأربعاء أو الخميس؟.. جمعية الشعرى تفصّل حول موعد عيد الفطر

رجّحت جمعية الشعرى الجزائرية لعلم الفلك، أن يقترن هلال شهر شوال يوم الإثنين 8 أفريل الموافق لـ 29 رمضان، عند الساعة 19:21 مساء بتوقيت الجزائر.

وهذا يعني، حسب ما جاء في بيان للجمعية يوم الأربعاء، أن الاقتران سيكون بعد غروب الشمس. ما يترتب عنه عدم إمكانية رؤية هلال عيد الفطر، سواء بالعين المجردة أو بمساعدة الأدوات البصرية.

في نفس الوقت، أشارت الجمعية في بيانها إلى أن رؤية الهلال “ممكنة فقط، وبصعوبة بالعين المجردة” من القارتين الأمريكيتين.

وعليه فإنه من المفترض أن يكون الأول من شوال هو الأربعاء 10 أفريل، بالاحتكام إلى عدم إمكانية رؤية الهلال بمعظم مناطق العالم الإسلامي.

وقالت الجمعية إن هذه المعلومات “تتوافق مع المعطيات العلمية الصادرة من الهيئات الفلكية العالمية. مثل المشروع الإسلامي لرصد الأهلة ICOP، وغيره”.

أما في حالة الدول التي تتحرى هلال شوال يوم الثلاثاء 9 أفريل، مثل إيران، الأردن، عُمان، والمغرب. فإنهم قد يصومون رمضان 29 يوما، ويحتفلون بعيد الفطر يوم الأربعاء 10 أفريل أيضا.

وذلك نظرًا لإمكانية رؤية الهلال بالعين المجردة في تلك الليلة، بمناطق الشرق الأوسط وإفريقيا. على الرغم من الصعوبة النسبية لذلك، تضيف جمعية الشعرى.

لكن الهلال قد لا يرصد في الهند، بنغلاديش، وإندونيسيا. مما سيؤدي بهذه الدول للاحتفال بعيد الفطر يوم الخميس 11 أفريل 2024.

وأكدت جمعية الشعرى في ختام بيانها، أن الجهة الوحيدة التي لها شرعية إعلان بداية الأشهر الهجرية في الجزائر، هي اللجنة الوطنية للأهلة التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.