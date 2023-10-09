الجزائريون شاركوا وسجلوا مع أنديتهم قبل مباراتي أكتوبر

منهم عوار وغويري وبوداوي وعمورة

سيستقبل جمال بلماضي لاعبيه، وهم في مستوى فني وبدني متميز هذه المرة، قبل مباراة الخميس القادم الودية أمام الرأس الأخضر، وهذا قبل مباراة مصر القوية في الإمارات العربية المتحدة، حيث يفضل المدرب جمال بلماضي، أن يكون حضور أمين غويري وعودة عوار متوجة بانتصار، وأداء كبير أمام منتخب مصر، أحد المرشحين للتتويج باللقب القاري كما جرت العادة.

مع استثناءات قليلة، فإن غالبية اللاعبين الذي سيدخلون تربص أكتوبر شاركوا كأساسيين مع أنديتهم ومنهم من تالق وسجل وعلى رأسهم رياض محرز الذي فاز في مباراة الداربي أمام الإتحاد وكان نجم الفريق الأول، وحتى هزيمة مانشستر سيتي وهي ثاني هزيمة على التوالي لأشبال غوارديولا في الدوري الإنجليزي رفعت من قيمة رياض الذي كان يعطي الإضافة النوعية للسيتي في اللقاءات الكبيرة على وجه الخصوص، أما الحسنة الأكبر فهي توهج عمورة الذي حافظ مع ناديه على المركز الأول بعد الفوز الثقيل برباعية خارج الديار، ليصبح عمورة من هدافي الدوري برباعية تضاف لهدف حاسم في أروبا ليغ، وهناك من يرى بأن إشراك عمورة أمام مصر كأساسي محتمل، وقد يخطف كتجربة مكان سعيد بن رحمة، الذي صارت جل مشاركاته كاحتياطي في ناديه ويست هام، ويبقى عريس الأسبوع الكروي هو هشام بوداوي، الذي لعب 90 دقيقة في رحلة ميتز، وقاد فريقه نيس للفوز بهدف سجله ونقل به ناديه للمركز الثاني في الدوري الفرنسي الذي يقوده حاليا موناكو.

أما الضيف الجديد على بيت الخضر أمين غويري فلعب مباراة جيدة أما باريس سان جيرمان حيث سجل الهدف الوحيد لفريقه، وحمل حقيبته وهو منتظر في قسنطينة، حيث قرر المشجعين الترحيب به، ولن يشعر غويري بالوحدة حيث سيجد زملاءه الذين لعب معهم وعلى رأسهم حسام عوار، إضافة إلى إسلام سليماني، وحتى حسام عوار الذي دار حديث قوي عن تهميشه اللعب كأساسي في رحلة صقلية لمواجهة كاغلياريي سجل وساهم مع ناديه روما لتسجيل فوز كبير برباعية نظيفة، ما يجعل جمال بلماضي أمام لاعبين جاهزين ويبقى التخوف الوحيد من غياب آيت نوري الذي يعاني من إصابة..

مباراتا أكتوبر هما أحسن فرصة تسنح لغويري، الذي سيشاهد الأجواء الحماسية للجماهير الجزائرية في قسنطينة، كما سيشعر بالقيمة الحقيقية للداربي أمام مصر في الإمارات العربية، ومن المفروض أن يشعر أمين غويري وكأنه يلعب للخضر من زمان، سواء على أرضية الميدان أو خارجه.

لاعبون آخرون لعبوا كأساسيين، ومنهم شعيبي الذي لعب 90 دقيقة، وفاز ناديه بثنائية نظيفة، وآيت نوري المصاب، وحتى ماندريا الذي سيعوّل عليه أمام مصر لأداء مباراة قوية وتلقى الكثير من الأهداف، وللأسف فإن عودة عيسى ماندي للغواصات الصفراء كأساسي تزامن مع هزال نتائج فريقه، المتراجع بشكل رهيب، في الآونة الأخيرة.

أمين غويري: أنا تحت تصرف بلماضي وأتشوق لملاقاة الأنصار

عبر نجم رين الفرنسي أمين غويري عن سعادته بالالتحاق بالمنتخب الوطني الجزائري، معربا عن رغبته في اكتشاف أجواء الخضر والجماهير الجزائرية، ومؤكدا إستعداده للعب في أي منصب يريده فيه جمال بلماضي.

وقال أمين غويري عقب مباراة فريقه رين أمام باريس سان جيرمان، التي تألق فيها نجم الخضر الجديد، بتسجيله الهدف الوحيد لفريقه: “قبل كل شيء، أنا فخور جدا، ومتحمس للانطلاق في المباريات مع منتخب الجزائر أمام الجمهور الجزائري”.

وأضاف خريج مدرسة ليون، أنه سيقدم الإضافة في أي منصب سيعتمد عليه الناخب الوطني “أعلم أنه هناك منافسة كبيرة في المنتخب الجزائري، أمر جيد جيدا، أنا موجود ومستعد للعب في أي منصب يطلبه مني جمال بلماضي، المهم من كل هذا هو تقديم الإضافة لزملائي في المنتخب”.

وعاد غويري لاختياره الخضر، حيث قال “كانت هناك تبادلات وحديث كثير عن مستقبلي الدولي، تحدثت مع الأصدقاء والعائلة والأقرباء وشخصيا على انفراد فكّرت طبعا، قبل اتخاذه، وكان قرارا جميلا ولن أندم عليه إن شاء الله”.

كما ختم المهاجم الجزائري: “أشكر الجمهور الجزائري على تحمسهم لمجيئي، أنا أعرفهم جيّدا فقد كبرت في محيط جزائري، لذلك أتشوق كثيرا لاكتشاف الأجواء في الجزائر، وارتداء القميص الوطني في المباريات”.

يذكر أن أمين غويري سيلتحق بتربص المنتخب الذي إنطلق أمس، حيث يعول عليه الناخب الوطني لتقديم الإضافة المرجوة، وإعطاء النفس في هجوم الخضر، خاصة مع تواجد سليماني في نهاية مشواره الكروي، بالإضافة إلى المستويات المتذبذبة لهداف السد القطري بغداد بونجاح، حيث من المنتظر أن يكون هداف رين الفرنسي أحد أبرز الحلول الهجومية في القاطرة الأمامية للخضر.

بلماضي قد يعتمد على غويري كقلب هجوم

رغم أن الناخب الوطني جمال بلماضي، لم يحدد المنصب الذي سيشارك فيه أمين غويري مع المنتخب، إلا أن كل المعطيات تشير على أن خريج مدرسة أولمبيك ليون سيشغل منصب رأس الحربة في تشكيلة الخضر، رغم تواجد الثنائي أمين عمورة الذي يبدع في الملاعب الأوروبية، بالإضافة إلى الهداف التاريخي للخضر إسلام سليماني، والمتألق أخيرا مع نادي كورتيبا البرازيلي.

احتمالية تواجد غويري كرأس حربة، جاء بسبب تألق لاعبو الرواق الأيسر، على غرار فارس شعيبي المتألق مع نادي إينتراخت فرانكفورت الألماني، حيث يواصل الدفاع عن مكانته الأساسية مع الخضر بتقدميه الإضافة في كل اللقاءات التي شارك فيها، بالإضافة إلى البديل سعيد بن رحمة، والذي رغم أنه لم يفرض نفسه في التشكيلة الأساسية إلا أنه يبقى ركيزة أساسية في قائمة الخضر، بالإضافة إلى عودة نجم “المنتخب ” يوسف بلايلي إلى مستواه مع مولودية الجزائر، والتي قد تعجل بعودته إلى قائمة بلماضي خلال التربص القادم، حيث سيكون أحد ابرز الأسماء التي قد تسترجع مكانتها في التشكيلة الأساسية بسبب الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها بالإضافة إلى قدرته على إيجاد الحلول الهجومية، وهو ما يقلص احتمالية تواجد غويري في الرواق الأيسر.

كما سيكون مهاجم رين الفرنسي، في مهمة صعبة لشغل الرواق الأيمن، والذي يقوده النجم الأول وقائد الخضر رياض محرز، والذي من الصعب التفريط فيه بالنظر إلى القيمة الكبيرة التي يملكها نجم السيتي السابق، بالإضافة إلى بدر الدين بوعناني الذي يبلي حسنا مع المنتخب، رغم التهميش الذي طاله في ناديه الفرنسي نيس، بالإضافة إلى العودة القوية للساحر أدم وناس، والذي استعاد عافيته مع ناديه ليل الفرنسي، حيث سيكون في قائمة الخضر إن ابتعدت عنه الإصابات، بالنظر للثقة الكبيرة التي يضعها جمال بلماضي في ادم وناس.

ورغم أن أمين غويري كان المطلب الأول لعشاق الخضر، خاصة في الفترة التي تواجد فيها المنتخب بدون رأس حربة واضح، عدا سليماني، إلا أن المعطيات تغيرت لدى الناخب الوطني، خاصة مع التألق الكبير لأمين عمورة، والذي أصبح حديث الإعلام الأوروبي، بعد المستوى الكبير الذي قدمه في اللقاءات الأخيرة، على غرار لقاء العملاق الإنجليزي ليفربول، الذي كان فيه خريج مدرسة الوفاق أبرز اللاعبين فوق أرضية الميدان، بالإضافة إلى تواجد إسلام سليماني في أفضل مستوياته بعد عودته القوية رفقة النادي البرازيلي كورتيبا، التي نصب نفسه هدافا للفريق خلال مرحلة العودة بتسجيله لثلاث أهداف في أربع لقاءات مع تمريرة حاسمة، بالإضافة إلى الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها ابن عين البنيان في الملاعب الأوروبية وهو الأمر الذي يجعل أمين غويري في وضعية صعبة للظفر بمكانة أساسية، رغم الجودة الكبيرة التي يتمتع بها.

تواجد أسماء كثيرة في هجوم الخضر، هي نعمة على الناخب الوطني جمال بلماضي، وهذا بتواجد أسماء ولاعبين بخصائص مختلفة، وهو ما سيمنحه الحلول في طريقة توظيفهم بالإضافة إلى تعدد مناصبهم على غرار أمين غويري وعمورة، اللذان يستطيعان شغل أي منصب في الهجوم، حيث سيجد بلماضي نفسه أمام عدة خيارات في المستقبل، خاصة كأس إفريقيا للأمم، والتي تتطلب تواجد أسماء قوية ومتعددة المناصب، تستطيع منح حلول تكتيكية للمدرب خلال الوضعيات المرتقبة في اللقاءات.

ومن المنتظر أن يعتمد جمال بلماضي على التشكيلة الاحتياطية خلال اللقاء الأول أمام جزر الرأس الأخضر بملعب قسنطينة، على أن يختار التشكيلة الأساسية لمواجهة المنتخب المصري، مثلما فعل في التربص السابق أمام تنزانيا والسينغال.

ماندي يواصل التألق ويريح بلماضي

قدّم الدولي الجزائري عيسى ماندي واحدة من أفضل لقاءاته مع ناديه فياريال رغم الهزيمة التي مني بها أمام لاس بالماس، بثنائية مقابل هدف وحيد، لحساب الدوري الإسباني.

ومنح موقع “سوفاسكور”، العالمي المتخصص في الأرقام والإحصائيات تقييما جيّدا 6.3 من 10، بعد المستوى الكبير الذي قدمه، حيث لا يتحمل مسؤولية سقوط الفريق بثنائية، وهو الأمر الذي أراح عشاق المنتخب، خاصة أنه يعتبر ركيزة أساسية في تعداد المنتخب الجزائري منذ 10 سنوات كاملة.

وسيكون الناخب الوطني جمال بلماضي مطمئنا من الجاهزية الكبيرة لعيسى ماندي خاصة وانه شارك في خامس مباراة له كأساسي، وهو الأمر الذي سيريح الناخب الوطني، بالنظر لغياب أسماء كبيرة تشغل منصب قلب الدفاع عكس وسط الميدان والهجوم اللذين يملكان خزانا بشريا كبيرا.

كما وجه جمال بلماضي خلال الندوة الصحفية، رسالة غير مباشرة لقلب دفاع مولودية الجزائر جمال بلعمري، والذي بدأ يعود تدريجيا لمستواه المعهود، حيث لمح بلماضي لبلعمري من خلال متابعته لكل لقاءات المولودية، وخص بالذكر بلايلي وبلعمري، وهو ما يؤكد وجود احتمالية عودة القطعة الأساسية في لقب 2019 إلى صفوف المنتخب.

يذكر، أن الناخب الوطني جرب العديد من اللاعبين في منصب قلبي الدفاع، غير أنه لم يجد بديل لجمال بلعمري، وهو الأمر الذي جعله يعتمد على رامي بن سبعيني رفقة ماندي في قلب الدفاع، رغم مشاركته الدائمة رفقة دورتموند كظهير أيسر، بالإضافة إلى تألق أيت نوري في اللقاءات التي شارك فيها مع تشكيلة الخضر.

هدف رابع لـعمورة مع سانت جيلواز البلجيكي

يواصل الدولي الجزائري محمد امين عمورة تألقه الملفت مع فريقه روايان سانت جيلواز البلجيكي، من خلال تسجيله لهدفا مميزا في مرمى سانت ترويدن، في المقابلة التي جرت مساء الأحد لحساب الجولة العاشرة من بطولة بلجيكا لكرة القدم، مؤمنا بذلك فوز فريقه برباعية نظيفة.

وعلى الرغم من دخوله اللقاء كبديلا في الدقيقة ال65، في مكان زميله الإيفواري لامين لازاري، إلا أن ابن مدينة جيجل، لم ينتظر طويلا ليضع بصمته الواضحة على مجريات اللعب التي أثمرت بعد دقائق قليلة فقط تسجيله للهدف الرابع لفريقه في الدقيقة الـ86.

وبهذا الهدف الجديد، يرفع عمورة رصيده مع فريقه البلجيكي إلى أربعة أهداف، رغم انه يقحم كبديل في اغلب المقابلات، وذلك بناء على الخطة التي ينتهجها مدربه اليكسندر بليسين الذي أكد في عديد المناسبات أن عمورة – الذي التحق بالفريق منتصف شهر أوت المنصرم قادما من نادي لوغانو السويسري- يعد احد أهم الأسلحة الهجومية التي يمتلكها الفريق.

وجاء هدف عمورة ساعات قليلة قبل التحاقه بتربص المنتخب الوطني الذي ينطلق أمس الاثنين تحسبا للمواجهتين الوديتين أمام على التوالي منتخب جزر الرأس الأخضر يوم 12 أكتوبر الجاري بقسنطينة ومنتخب مصر في الـ 16 من نفس الشهر بالإمارات العربية المتحدة.