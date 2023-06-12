الجزائريون يطلبون من رياض محرز مغادرة مانشستر سيتي

شعروا بالإهانة بسبب "الفيلسوف" الذي حرمه من لعب نهائي رابطة الأبطال

طالب الجزائريون نجم المنتخب الوطني، رياض محرز بضرورة حمل حقائبه ومغادرة صفوف مانشستر سيتي الأنجليزي، معتبرين أنه تعرض إلى الإهانة من طرف الحقود الإسباني، بيب غوارديولا، الذي حرمه من حلم لعب نهائي رابطة أبطال أوروبا الذي توج به السيتي، سهرة يوم السبت، بعد فوزه أمام الأنتير الإيطالي (1/0) بفضل هدف الإسباني رودري بقذفة قوية خادع بها الحارس الكاميروني أونانا.

أبدى غالبية الجزائريين استياء كبيرا من حرمان المدرب الإسباني بيب غوارديولا، قائد المنتخب الوطني، رياض محرز من المشاركة ولو للحظات في المباراة النهائية لرابطة أبطال أوروبا، رغم تتويجه باللقب الغالي وبالثلاثية أيضا (الدوري، الكأس ورابطة الأبطال) رفقة النادي.

وتحولت قضية بقاء محرز أو مغادرته صفوف الفريق السماوي مادة دسمة خلال الـ 48 ساعة الأخيرة، على مستوى جميع وسائط التواصل الاجتماعي، وبمختلف توجهاتهم، لم تهضم الجماهير الجزائرية سوء المعاملة والظلم الكبير الذي تعرض له رياض محرز في مباراة السبت أمام الأنتر من طرف غوارديولا، الذي رفض الزج به في المباراة ولو لعشر أو خمس دقائق فقط.

ورغم تعرض الدولي البلجيكي، دي بروين، لإصابة أرغمته على مغادرته أرضية الميدان، فضل غوارديولا إقحام المهاجم الأنجليزي فيل فودان بدلا منه وأبقى محرز على دكة الاحتياط، معتبرين أنه كان الأجدر بتعويض الدولي البلجيكي، وهذا بالنظر لإحصائياته وما قدمه مع الفريق منذ انطلاق الموسم في جميع اللقاءات التي شارك فيها.

وحتى مع نهاية المباراة، رفض غوارديولا منح محرز فرصة الدخول والمشاركة في اللحظات الأخيرة للمباراة، في المقابل أقحم المدافع والكار رغم معاناته من إصابة كان وراء غيابه عن التشكيلة الأساسية للسيتي.

في نفس السياق، أبدى الناخب الوطني، جمال بلماضي، عن فخره بتتويج محرز برابطة أبطال أوروبا رفقة مان سيتي، لكنه في نفس الوقت أعرب عن خيبة أمله كذلك لعدم لعب قائد كتيبته في المباراة النهائية وبقائه على دكة البدلاء، رغم ذلك، يفضّل المدرب الوطني استمرار نجمه في الدوري الأنجليزي وعدم خوض تجربة في الدوري السعودي.

هذا، ويبقى الجزائريون يرتقبون القرار الذي سيتخذه رياض محرز بخصوص العرض الذي تلقاه من طرف أهلي جدة السعودي، وهذا ما بين مؤيد لخوضه تجربة جديدة في الدوري السعودي وبين معارض للفكرة.

يذكر أن محرز أصبح من بين اللاعبين القلائل الذي فازوا بدوري أبطال أوروبا، كما أنه يملك سجلا استثنائيا من التتويجات، فإضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا، فاز النجم الجزائري خمس مرات بالدوري الإنجليزي الممتاز، مرة مع ليستر سيتي وأربع مرات مع السيتي، كما فاز مرتين بكأس الاتحاد الإنجليزي، وثلاث مرات بكأس الرابطة، ولقبين في كأس الدرع الخيرية، وكأس أمم أفريقيا مع منتخب الجزائر، وجائزة أفضل لاعب في “البريميرليغ” عام 2016، والكرة الذهبية الأفريقية لذات العام، فضلًا عن تصنيفه 4 مرات على التوالي في ترتيب الكرة الذهبية لمجلة “فرانس فوتبول”.