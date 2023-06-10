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رياضة
التحق بِمواطنه ماجر

محرز يُتوّج بِكأس رابطة أبطال أوروبا ويُحقّق إنجازا عربيا وإفريقيا

علي بهلولي
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محرز يُتوّج بِكأس رابطة أبطال أوروبا ويُحقّق إنجازا عربيا وإفريقيا
ح.م
رياض محرز وزملاؤه في فريق مانشستر سيتي يحتفلون بِنيل كأس رابطة أبطال أوروبا.

تُوّج اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز وفريقه مانشستر سيتي الإنجليزي سهرة السبت، بِكأس رابطة أبطال أوروبا.

وفاز “السّيتي” بِنتيجة هدف لِصفر على مُنافسه نادي الإنتر الإيطالي، لِحساب نهائي رابطة الأبطال الأوروبية.

واحتضنت مدينة اسطنبول التركية أطوار هذه المباراة، تحت إدارة حكم الساحة البولوني سيمون مارتشينياك.

وسجّل الهدف  الوحيد والثمين لِفريق مانشستر سيتي متوسّط الميدان الإسباني رودري، في الدقيقة الـ 68.

وشهدت المواجهة بعد 36 دقيقة من انطلاقها خروج البلجيكي كيفين دو بروين متوسط ميدان فريق مانشستر سيتي، بعد إصابة تعرّض لها في الفخذ، وعوّضه المدرب جوسيب غوارديولا بِالمهاجم فيل فودن.

وتابع الجناح رياض محرز اللّقاء من دكّة بدلاء فريقه مانشستر سيتي، عِلما أن المدرب غوارديولا أجرى استبدالَين فقط، نظير خمسة لِمنافسه سيموني إنزاغي مدرب الإنتر.

ومع ذلك، ترك محرز بصمة قوية في التتويج القارّي لِفريق “الأزرق السّماوي”، ذلك أنّه لعب 9 مقابلات في رابطة أبطال أوروبا، بينها 6 مواجهات أساسيا. وسجّل 3 أهداف، ووزّع تمريرتَين حاسمتَين.

وهكذا خلف محرز مواطنه رابح ماجر، الذي أحرز كأس رابطة أبطال أوروبا بِالصّيغة القديمة (كأس أوروبا للأندية البطلة) عام1987 مع فريق بورتو البرتغالي.

وبات محرز أوّل لاعب عربي وإفريقي ينال الثلاثية بِإنجلترا في موسم واحد: لقب “البريمرليغ” وكأس إنجلترا وكأس رابطة أبطال أوروبا.

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