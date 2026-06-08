-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

الجزائري سليمان مولى يحرز المركز الثالث في ملتقى ستوكهولم

عمر سلامي
  • 212
  • 0
الجزائري سليمان مولى يحرز المركز الثالث في ملتقى ستوكهولم
ح.م
سليمان مولى

حلّ العداء الجزائري سليمان مولى في المركز الثالث لسباق 800 متر، خلال مشاركته في ملتقى ستوكهولم.

وجرى السباق أمسية الأحد، ويدخل في إطار الجولة الخامسة من الدوري الماسي 2026 لألعاب القوى.

واحتل مولى المركز الثالث بتوقيت قدره دقيقة واحدة و43 ثانية و41 جزءا من المائة.

وعاد المركز الأول في السباق إلى الأمريكي الشاب لوكنهاوس كوبر بتوقيت دقيقة واحدة و42 ثانية و70 جزءا من المائة.

واحتل الكندي ماركو أروب المركز الثاني بزمن قدره دقيقة واحدة و43 ثانية و11 جزءا من المائة.

وغاب عن السباق عدد من أبرز نجوم الاختصاص، على غرار الكيني إيمانويل وانيوني والجزائري جمال سجاتي، اللذين كانا ضمن المتوجين في الألعاب الأولمبية الصيفية الأخيرة التي أقيمت سنة 2024 بباريس.

مقالات ذات صلة
هذا ما قاله صادي عن تأهل “الخضر” للمونديال ودعم رئيس الجمهورية

هذا ما قاله صادي عن تأهل “الخضر” للمونديال ودعم رئيس الجمهورية

هذا ما قاله محرز عن مواجهة الأرجنتين (فيديو)

هذا ما قاله محرز عن مواجهة الأرجنتين (فيديو)

نجم “النشامي” إبراهيم صبرة يغيب عن المونديال

نجم “النشامي” إبراهيم صبرة يغيب عن المونديال

الإصابة تُغّيب منافس الجزائر عن كأس العالم

الإصابة تُغّيب منافس الجزائر عن كأس العالم

مهرجان الشيلي الذي بخّره الشوط الثاني

مهرجان الشيلي الذي بخّره الشوط الثاني

بالفيديو.. “الخضر” يجرون آخر حصة تدريبية قبل التنقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية

بالفيديو.. “الخضر” يجرون آخر حصة تدريبية قبل التنقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد