الجزائري سليمان مولى يحرز المركز الثالث في ملتقى ستوكهولم

حلّ العداء الجزائري سليمان مولى في المركز الثالث لسباق 800 متر، خلال مشاركته في ملتقى ستوكهولم.

وجرى السباق أمسية الأحد، ويدخل في إطار الجولة الخامسة من الدوري الماسي 2026 لألعاب القوى.

واحتل مولى المركز الثالث بتوقيت قدره دقيقة واحدة و43 ثانية و41 جزءا من المائة.

وعاد المركز الأول في السباق إلى الأمريكي الشاب لوكنهاوس كوبر بتوقيت دقيقة واحدة و42 ثانية و70 جزءا من المائة.

واحتل الكندي ماركو أروب المركز الثاني بزمن قدره دقيقة واحدة و43 ثانية و11 جزءا من المائة.

وغاب عن السباق عدد من أبرز نجوم الاختصاص، على غرار الكيني إيمانويل وانيوني والجزائري جمال سجاتي، اللذين كانا ضمن المتوجين في الألعاب الأولمبية الصيفية الأخيرة التي أقيمت سنة 2024 بباريس.