الجزائر الأعلى حرارة في العالم هذا الأحد

سجّلت الجزائر ظهيرة الأحد، درجات الحرارة الأعلى على مستوى جميع المناطق الحضرية فوق سطح الأرض، حسب ما رصده موقع “EldoradoWeather” المتخصّص.

وبلغت درجة الحرارة في مدينة تيميمون 46.8 درجة مئوية تحت الظل، إلى غاية الساعة الثالثة 15:00 بتوقيت الجزائر، وهي أعلى ما تمّ تسجيله في الساعات الـ24 الأخيرة عبر العالم.

واحتلّت الجزائر جلّ المراكز الأولى في ترتيب مدن العالم الأكثر حرارة، بدرجات حرارة تتراوح بين 43 و46.2 درجة بكل من مدن: أدرار، ورقلة، إن صالح، حاسي مسعود، بني عباس، تقرت، الوادي، وبسكرة.

تندوف تسجّل ثاني أعلى درجة حرارة في العالم

وفي 24 أوت 2022، سجّلت مدينة تندوف الجزائرية درجة حرارة قياسية، بعد بلوغها 46.9 درجة مئوية، وهي ثاني أعلى درجة حرارة على مستوى المناطق الحضرية في العالم.

وحسب ما رصده موقع “Eldoradoweather” المتخصّص، فقد بلغت درجات الحرارة مستويات قياسية أيضا بكل من رقان (46.4 درجة)، وإن صالح (45.8 درجة).

أعلى درجة حرارة في العالم تسجّل في جبل عرفات

وفي 17 ماي 2022، بلغت درجة الحرارة في جبل عرفات بالسعودية، 48.6 درجة مئوية. وهي أعلى ما تمّ تسجيله في خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وحسب ما رصده موقع “Eldorado weather” المتخصّص، فقد بلغت درجات الحرارة مستويات قياسية في 5 مدن عربية بينها جبل عرفات في السعودية.

وتراوحت درجات الحرارة بين 45.2 و46.1 درجة مئوية، في 4 مدن كويتية، هي الكويت، الصُليبية، الوفرة ، والجهراء.