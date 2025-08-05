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اقتصاد

الجزائر الثالثة إفريقيا في إنتاج التفاح بزيادة سنوية قدرها 4,8%

عادل فداد
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الجزائر الثالثة إفريقيا في إنتاج التفاح بزيادة سنوية قدرها 4,8%

 شكّل قرار حظر استيراد فاكهة التفاح سنة 2013، فرصة كبيرة للجزائر سمحت بتطوير زراعة هذا النوع من الفاكهة والانتقال من الاستيراد إلى الاكتفاء الذاتي في انتظار التوجه إلى التصدير.

ولعبت ولايتي باتنة وخنشلة دورا بارزا في تطوير هذه الزراعة بمستويات قياسية في الإنتاج تجاوزت 180 ألف طن/ سنويا لكل واحدٍ منهما، في انتظار مضاعفة الرقم مستقبلا نظرا لتوجه الكثير من الفلاحين الى توسيع مزارعهم والاعتماد على التقنيات الحديثة.

وفي ظل هذه الاستراتيجية القائمة على حظر الاستيراد والتركيز على الإنتاج، تمكنت الجزائر من افتكاك المركز الثالث افريقيا في قائمة كبار منتجي التفاح و 28 عالميا، حيث كشف موقع “تريدج” تحقيق الجزائر انتاجا قياسيا مقارنة بالسنوات السابقة، بلغ 575,9 ألف طن سنة 2023، وبزيادة مئوية قدرها 4.8 ” مقارنة بـ 2022 و 18% مقارنة بسنة 2018.

وكشفت وزارة الزراعة الأمريكية عن تسجيل ارتفاع معتبرا في انتاج التفاح سنويا قدّرت بنحو 13 %، حيث بلغ الإنتاج العالمي قرابة 84 مليون طن متري لموسم (2024-2025)، وتحتل الصين صدارة منتجي التفاح في العالمي بواقع 48 مليون طن سنويا، يليها الاتحاد الأوروبي بـ 11 مليون طن ثم الولايات المتحدة الأمريكية بـ 4,9 مليون طن ثمّ تركيا بـ 4, 15 مليون طن.

وحسب موقع “أغرو ماركيت 24” تراوح سعر التفاح بين 1 و 4 دولار للكيلوغرام الواحد في الأسواق الدولية خلال سنة 2024، وذلك بناء على عوامل مثل النوع والجودة وموقع الشراء، كما تختلف الأسعار حسب الموسم وطلب السوق، حيث تكون الأسعار أعلى خلال ذروة الطلب وأقل خلال مواسم الحصاد القوية.

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