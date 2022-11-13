الجزائر الثانية إفريقيا من حيث عدد الطلبة الأجانب في فرنسا

حلت الجزائر في المرتبة الثانية من حيث عدد الطلبة الأفارقة الذين زاولوا دراستهم بفرنسا خلال الموسم الدراسي 2021-2022.

وحسب ما كشفت عنه بيانات منظمة “كومبيس فرانس” المعنية باستقبال طلبات الدراسة في فرنسا فقد ارتفع عدد الطلبة الأجانب خلال العام الدراسي الماضي مقارنة بالسنوات الفارطة.

وكشف المنظمة أن فرنسا استقبلت خلال العام الدراسي 2021-2022 أكثر من 400 ألف طالب أجنبي من بينهم 100 ألف من أصل افريقي وهو ما يمثل الربع.

وتحتكر الدول المغاربية المراتب الأولى، وعلى رأسها المغرب حيث فقد بلغ عدد الطلاب المغاربة أكثر من 40 ألف طالب، تليها الجزائر في المرتبة الثانية حيث بلغ عدد ممثليها 31 ألف طالب.

وجاءت السنغال في المرتبة الخامسة، تليها تونس. ثم ساحل العاج في المركز الثامن، والكاميرون المركز العاشر.

وأشارت الاحصائيات إلى أن هذه الأرقام زادت بشكل حاد منذ عام 2016. في حين تباطأت الزيادة خلال أزمة الكوفيد في عام 2020 ، إلا أنها استأنفت تقدمها منذ ذلك الحين.

الإعلان عن شروط جديدة لقبول الطلبة الجزائريين بفرنسا

حددت منظمة “كومبيس فرانس” المعنية باستقبال طلبات دراسة الجزائريين في فرنسا شروطا جديدا للالتحاق بالجامعات الفرنسية.

وأعلنت Campus France Algeria عن إجراءات جديدة للحصول على تأشيرة الدراسة في فرنسا.

وفيما يلي المعايير الجديدة التي حددتها الهيئة بالنسبة للموسم الدراسي 2022-2023:

1- أن لا يكون المترشح قد أعاد السنة أكثر من مرة خلال دراسته الجامعية.

2- أن يكون لدى المرشح مستوى B1 في اللغة الفرنسية كحد أدنى.

3- إذا كان الطالب المعني في السنة الأولى من الماستير، فيمكن له أن يتقدم للحصول على L3 و M1 وM2 على الأكثر.

4- بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في التقدم بطلب للحصول على DAP، مطلوب متوسط 12/20 كحد أدنى للبكالوريا، وكذلك للثلاث سنوات من التعليم الثانوي. وهذا بدون إعادة السنة.

وأشارت الهيئة ذاتها إلى أن 4 ديسمبر هو الموعد النهائي لايداع ملفات طلاب السنة الأولى الجامعي ومدرسة الهندسة المعمارية.

بينما حددت الهيئة ذاتها تاريخ 9 فبراير الموعد النهائي لإجراء المقابلات. بالإضافة إلى ذلك، سيكون أمام طلاب L1 و L والماجستير حتى 18 ديسمبر لإرسال طلباتهم.وبالنسبة للمقابلات المتعلقة بهم، ستجرى حتى 9 مارس.

وسجلت فرنسا خلال العام الدراسي الجديد زيادة قياسية في عدد الطلاب الأجانب بمعدل 8٪. من بينهم 31.032 طالبا جزائريا.