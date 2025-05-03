الجزائر: انطلاق مسابقة الإبتكار الخامسة في قطاع الفلاحة بإفريقيا 2025

تحتضن الجزائر العاصمة مسابقة الابتكار الخامسة في قطاع الفلاحة بافريقيا 2025 “جائزة افريقيا سيبسا اينوف”، اعتبارا من اليوم السبت، 3 ماي، في موعد تنظمه حاضنة “فلاحة اينوف”.

وتشهد المسابقة مشاركة مبتكرين من الجزائر، تونس، السنغال، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، يتنافسون بـ 40 مشروعا مبتكرا، وسيتم اختيار أربعة مشاريع للتصفيات النهائية، ليتم تتويج ثلاثة منها في 26 ماي. وسيستفيد الفائزون من دعم خاص خلال معرض “سيبسا فلاحة”.

ووفقا لتصريحات عضو لجنة التحكيم، مليكة عليلي، للإذاعة الجزائرية، ستتمحور المشاريع المتنافسة حول: التكنولوجيا الزراعية، تكنولوجيا الأغذية وتكنولوجيا المياه، ما يعكس ديناميكية الابتكار في القارة الإفريقية.

وتهدف المسابقة إلى ترقية الزراعة الذكية والمستدامة في الجزائر وإفريقيا، من خلال استقطاب كفاءات من خلفيات مختلفة، حيث سيتم خلالها استعراض حلول تكنولوجية قادرة على تحسين الإنتاج وجودة المحاصيل.