… الجزائر بمدارس رقميّة!

سيتم تعميمها وطنيا نهاية الموسم تجسيدا لتوصيات رئيس الجمهورية

ستشرع وزارة التربية الوطنية في التجسيد الفعلي لمشروع “المدرسة الرقمية” خلال الدخول المدرسي المقبل 2021/2022، إذ سيتم تدشين 50 مدرسة ابتدائية رقمية موزعة على المستوى الوطني، على أن يتم تعميم العملية مع نهاية السنة الدراسية.

وفي إطار وضع مسار لإصلاح البيداغوجيا والارتقاء بالمدرسة العمومية وتحسين نتائجها على المديين المتوسط والبعيد، فقد قررت الوصاية من خلال مصالحها المختصة الدخول في مرحلة التطبيق الفعلي لمشروع “المدرسة الرقمية” من خلال العمل على تعميم “الكتاب الرقمي”، تجسيدا لتوصيات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على اعتبار أن السنة الدراسية الفارطة قد خصصت لتجريب المشروع، وعليه فقد تم الانتهاء من تجهيز 50 مدرسة رقمية بالسبورات التفاعلية واللوحات الإلكترونية التي تضم برامج السنة الدراسية أي “كتب رقمية”، وهي موزعة عبر ولايات الوطن ستستقبل التلاميذ في الدخول المقبل.

وقصد ضمان تمدرس جيد للتلاميذ بالمدارس الرقمية وتوفير ظروف ملائمة للدراسة، فقد أبرمت وزارة التربية الوطنية، الخميس، مع شركة “سوناطرك” اتفاقية شراكة لأجل شروع هذه الأخيرة في تجهيز 50 قسما تربويا بمختلف الوسائل المتطورة من السبورات التفاعلية واللوحات الإلكترونية “طابلات”، وهو ما يعد قفزة نوعية نحو تخفيف ثقل المحفظة، ومن ثمة الانتقال إلى تطبيق الممارسات البيداغوجية الحديثة.

وبغية إنجاح المشروع في الميدان، ستشرع الوصاية في تطوير البرمجيات والتطبيقات المعتمدة بهذه المدارس الرقمية، ثم الانتقال إلى مرحلة التقييم الشامل والدقيق للتجربة النموذجية الأولى من طرف مختصين، وذلك بغية العمل على تعميمها على المستوى الوطني، مع نهاية السنة الدراسية المقبلة كأقصى تقدير.

بالمقابل، فقد تم الانتهاء من إدراج “التفاعلية” على عديد الأنشطة والأعمال التطبيقية للدروس، ستوضع تحت تصرف الأساتذة والتلاميذ مستقبلا.

ويذكر أن الوصاية قد أنهت شهر أفريل الفارط، تصميم وتطوير سلسلة “برمجيات”، لتسيير الكتب المدرسية الرقمية، انطلاقا من النسخة الورقية للمناهج التربوية لمختلف مستويات التعليم الابتدائي، وهو المشروع النموذجي للمدرسة الرقمية الذي انطلق رسميا في 21 أكتوبر 2020، ويندرج في إطار تحسين نوعية التعليم ورقمنة القطاع، حيث تم الانتهاء آنذاك من تجهز 22 قسما موزعا على 22 مدرسة ابتدائية موزعة عبر 21 ولاية.