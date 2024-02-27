الجزائر تباشر إجراءات اقتناء 6 طائرات لإخماد الحرائق

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد، أن مصالح شركة طاسيلي للطيران، باشرت إجراءات اقتناء 6 طائرات لإخماد الحرائق.

وحسب ما نقله التلفزيون العمومي عن الوزير مراد، ستبلغ سعة كل واحدة من هذه الطائرات، التي يتمّ اقتناؤها تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، 3000 لتر.

وستستلم الجزائر 5 من هذه الطائرات قبل نهاية شهر أفريل 2024. على أن تُستلم الطائرة الأخيرة قبل نهاية السنة الجارية.

كما سيتمّ تأجير 7 طائرات أخرى، لتكون تحت تصرّف مصالح وزارة الداخلية، قبل بداية شهر جوان المقبل، يضيف الوزير.

من جهتها، أكدت قيادة الدرك الوطني جاهزيتها لمرافقة جهود مواجهة حرائق الغابات. من خلال تسخير 22 طائرة هيلوكوبتر، للقيام بعمليات الاستطلاع والمراقبة والإجلاء.