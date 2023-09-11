الجزائر تتطلع إلى شراكة شفافة مع الاتحاد الأوروبي

وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار:

أكدت بسمة عزوار وزيرة العلاقات مع البرلمان، الإثنين، أن الجزائر تعتبر الاتحاد الأوروبي شريكا استراتيجيا، وتتطلع معه إلى علاقات أفضل في ظل احترام السيادة وشراكة شفافة في إطار المصلحة المتبادلة.

وجاء ذلك في كلمة للوزيرة عزوار خلال اختتام مشروع التوأمة بين وزارة العلاقات مع البرلمان ومجلس الدولة الإيطالي: الجزائر–إيطاليا بعنوان: “تعزيز قدرات وزارة العلاقات مع البرلمان” بالمركز الدّولي للمؤتمرات عبد اللّطيف رحال بالجزائر العاصمة.

وشددت الوزيرة على أن “العلاقات الجزائرية مع الاتحاد الأوروبي علاقات متميزة، تسعى فيها الجزائر جاهدة للوفاء بالتزاماتها تجاه هذا الشريك الاستراتيجي المهم، مُتطلعةً معه دائما إلى الأفضل في كنفِ قناعةٍ تامةٍ بضرورة احترام استقلالية الدول وسيادتها وتوحيد مِكيْالِ التعامل بين جميع شركائه”، موضحة أن تمويل الاتحاد الأوروبي لمشروع التوأمة هذا “خير عربون على ما يمكن وما ينتظر من شراكة بيننا وبين الاتحاد الأوروبي في إطار سياسة واضحة شفافة تسعى للمصلحة المتبادلة وتحترم مبدأ رابح – رابح”.

وبشأن العلاقات مع إيطاليا، استشهدت ممثلة الحكومة بتصريحات سابقة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بأن “هناك صداقة عميقة وشفافة أيضا.. فلم نر من الإيطاليين إلاّ كل خير”، وذكرت أن “إيطاليا تربطنا معها روابط متينة جدا قبل ثورتنا التحريرية وأثناءها وبعدها وإلى يومنا هذا”.