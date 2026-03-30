الجزائر تتوج باللقب بعد حصدها 27 ميدالية منها 8 ذهبيات

دورة داكار الدولية للجيدو:

توج المنتخب الوطني الجزائري للجيدو، (أكابر، ذكورا وإناثا)، بلقب الدورة الدولية المفتوحة لداكار2026، بعد حصده 27 ميدالية (8 ذهبيات، 7 فضيات و12 برونزية)، في المنافسة التي جرت يوم الأحد بالعاصمة السنغالية داكار.

فلدى الذكور، عادت الميداليات الذهبية لكل من منير بن يحيى (أقل من 60 كلغ)، قيس مودتير (أقل 66 كلغ)، دريس مسعود (أقل من 73 كلغ)، عبد السلام بلبلحوت (أقل من81 كلغ)، أسامة كبري (أقل من 90 كلغ)، ريان زكريا بن عطية (أقل من 100 كلغ)، محمد المهدي ليلي (أكثر من 100 كلغ)، فيما كانت الذهبية الوحيدة المحققة لدى الإناث من نصيب رحمة غاليمة (أقل من 48 كلغ).

من جهتها، عادت الميدالية الفضية إلى كل من يونس بن لعريبي (أقل من60 كلغ)، أيوب بن لعريبي (أقل من 73 كلغ)، سيد علي بن عبورة (أقل من 90 كلغ)، إلى جانب ليسيا قبلي (أقل من 52 كلغ)، خديجة بخيرة (أقل من57 كلغ)، ليديا كشوط (أقل من 78 كلغ) وديهية بن شلال

(أكثر من 78 كلغ).

كما أحرز المصارعون الجزائريون 12 ميدالية برونزية بواسطة مولود سوداني (أقل من 60 كلغ)، هود زورداني (أقل من 73 كلغ)، أحمد رباحي (أقل من 81 كلغ)، محمد ضيف (أقل من 90 كلغ)، لقمان دارول (أقل من 90 كلغ)، عبد القادر لخال (أقل من 100 كلغ) وسمير مولا (أكثر من 100 كلغ) لدى الذكور.

ولدى الإناث، عادت الميداليات البرونزية لكل من حورية قدور (أقل من 48 كلغ)، نورهان غزالي (أقل من 57 كلغ)، دنيا براهويل (أقل من 57 كلغ)، ياسمين جلاب (أقل من 63 كلغ) وأمينة دنيازاد رزوق (أقل من 70 كلغ).

وشاركت الجزائر في هذه الدورة بتعداد قوامه 31 رياضيا (20 ذكورا و11 إناثا)، لتكون بذلك الأكثر تمثيلا في الدورة متقدمة على السنغال بـ (26 رياضيا)، أنغولا (14) والنيجر (13)، في حين اكتفت بعض الدول، على غرار رومانيا، جنوب إفريقيا، مالي، بنين، بمشارك واحد فقط.