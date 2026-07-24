الجزائر تتولى الرئاسة الدورية لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي

ابتداء من الفاتح أوت 2026

تتولى الجزائر بداية من الفاتح أوت المقبل، الرئاسة الدورية لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي.

وأشارت وكالة الأنباء الجزائرية في مقال نشرته يوم الجمعة، إلى أن الجزائر أعدّت “برنامجا عمليا لرئاسة المجلس، بحيث:

يعكس أولويات القارة الإفريقية في مجال السلم والأمن،

ويستجيب لمختلف التحديات الأمنية والسياسية والإنسانية التي تواجهها، من خلال حزمة من الاجتماعات والمشاورات المؤسساتية”.

وتأتي رئاسة الجزائر لهذه الهيئة الإفريقية، في إطار “التزاماتها القارية، ومساعيها المتواصلة للدفاع عن مبادئ الاتحاد الإفريقي وأهدافه. وفي مقدمتها:

تحقيق السلم والأمن في القارة،

والتسوية السلمية للنزاعات،

وتعزيز التضامن والعمل الإفريقي المشترك، المنبثقة من سياستها الخارجية تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون”، يضيف المصدر.

“فرصة جديدة لتعزيز دور المجلس وفعاليته”

وتؤكد الجزائر، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية، أن “رئاستها لمجلس السلم والأمن الإفريقي، ستشكل فرصة جديدة لتعزيز دور المجلس وفعاليته، في الاستجابة للتحديات المتعددة التي تواجه القارة”.

وذلك من خلال “اعتماد مقاربة استباقية، قائمة على الوقاية من النزاعات، وبناء منظومة متكاملة. تربط الإنذار المبكر بالاستجابة السريعة، ودعم مسارات الوساطة، والحلول السلمية”.

كما تجدّد البلاد “التزامها الراسخ بتكريس مبدأ الحلول الإفريقية للمشكلات الإفريقية، وتعزيز العمل الإفريقي المشترك. بما يسهم في توطيد السلم والأمن والاستقرار في ربوع القارة”.