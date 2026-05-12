الجزائر تحافظ على المرتبة الثانية ضمن أكبر موردي الغاز لإسبانيا

خلال أفريل 2026

حافظت الجزائر على موقعها كأحد أبرز موردي الغاز إلى إسبانيا خلال شهر أفريل 2026، محتلة المرتبة الثانية ضمن قائمة أكبر المصدرين بحصة بلغت 34.1% من إجمالي الواردات، وذلك في ظل استمرار إعادة ترتيب خريطة الإمدادات نحو السوق الإسبانية خلال الفترة الأخيرة.

ووفق بيانات حديثة صادرة عن منصة الطاقة المتخصصة، سجّلت واردات إسبانيا من الغاز الطبيعي والمسال خلال الشهر ذاته تراجعًا بنسبة 23.7% على أساس شهري، لتستقر عند 28.73 تيراواط/ساعة، مقارنة بـ 37.63 تيراواط/ساعة في مارس 2026.

وتوزعت هذه الواردات بين الغاز المسال بنسبة 65.3% (17.72 تيراواط/ساعة)، والغاز الطبيعي بنسبة 34.7% (11.01 تيراواط/ساعة).

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة موردي الغاز إلى إسبانيا بإجمالي 10.07 تيراواط/ساعة من الغاز المسال خلال أفريل، رغم تراجعها من 11.94 تيراواط/ساعة في مارس و14.46 تيراواط/ساعة في الشهر نفسه من العام الماضي.

وجاءت روسيا في المرتبة الثالثة بحصة 15.3% وإجمالي 4.39 تيراواط/ساعة من الغاز المسال، بعدما كانت صادراتها قد بلغت 9.8 تيراواط/ساعة في مارس الماضي.

كما احتلت نيجيريا المرتبة الرابعة بإمدادات بلغت 3.04 تيراواط/ساعة وبحصة 10.6%، تلتها البرتغال في المرتبة الخامسة بـ 1.034 تيراواط/ساعة من الغاز الطبيعي.

وأظهرت البيانات أيضًا دخول غينيا الاستوائية قائمة كبار الموردين لأول مرة هذا العام بصادرات بلغت 0.129 تيراواط/ساعة، بينما سجلت فرنسا 0.128 تيراواط/ساعة، وتراجعت موريتانيا إلى 0.088 تيراواط/ساعة بعد بدء تصدير الغاز إلى إسبانيا في فيفري 2026 من حقل “السلحفاة أحميم الكبير” المشترك مع السنغال.

وعلى أساس سنوي، انخفضت واردات إسبانيا من الغاز بنسبة 15% مقارنة بأفريل 2025، في وقت تراجعت فيه مخزونات الغاز الإسبانية بنسبة 7.3% لتصل نسبة الامتلاء إلى 64%.