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الجزائر تحتضن اجتماع وزراء التعليم العالي والبحث العلمي العرب

الشروق أونلاين
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الجزائر تحتضن اجتماع وزراء التعليم العالي والبحث العلمي العرب

كشف وزير التعليم العالي، عبد الباقي بن زيان، عن تنظيم اجتماع وزراء التعليم العالي والبحث العلمي العرب، يومي 26 و28 ديسمبر الجاري بالجزائر.

وحسب بيان للوزارة فستحتضن الجزائر المؤتمر 18 لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي في الفترة: 26 و27 و28 ديسمبر 2021، بالمركز الدولي للمؤتمرات.

وأوضح المصدر ذاته أن المؤتمر سيكون تحت عنوان “التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي، في أفق 2030، الرؤية والتوجهات”.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا الحدث سينظم بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألسكو”.

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