الجزائر تحتضن زيارة دراسية لفائدة إطارات سامية من أجهزة الشرطة الإفريقية

بهدف وضع التصورات والنماذج العملياتية في مواجهة التحديات المشتركة

تم اليوم الأحد، 3 ماي، بالمدرسة العليا للشرطة “علي تونسي”، افتتاح أشغال الزيارة الدراسية لفائدة الشرطة الرواندية من بالجزائر، بمشاركة 47 إطار سامي من أجهزة الشرطة الإفريقية، وذلك بحضور سعادة سفير دولة رواندا بالجزائر، ومشاركة خبراء ومختصين جزائريين، وفقا لما أفادت به المديرية العامة للأمن الوطني.

وفي كلمته بالمناسبة، التي ستستمر إلى غاية 7 ماي، أكّد المدير العام للأمن الوطني علي بداوي، على “الأهمية البالغة التي توليها مؤسسة الأمن الوطني لتعزيز التعاون والتبادل مع نظيراتها من البلدان الإفريقية، من خلال بناء القدرات والتدريب المتخصص والتعاون المعلوماتي والتقني، بما يسمح من وضع التصورات والنماذج العملياتية في مواجهة التحديات المشتركة والتصدي لشتى أنواع الجريمة، لاسيما الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.”

وستشهد هذه الزيارة الدراسية برنامجا ثريا يتضمن مساهمات علمية وعملياتية ذات الصلة بمجال الأمن وإنفاذ القانون، من بينها مداخلة كل من المدير العام للمدرسة الوطنية للإدارة ومدير المركز الإفريقي للدراسات والبحث حول الإرهاب، بالإضافة إلى مداخلات يلقيها مدراء مركزيون وإطارات سامية من الأمن الوطني، بهدف تقاسم التجارب الميدانية ومشاركة الأساليب المهنية المعمول بها.

كما سيستفيد المشاركون في هذه الدورة من زيارات علمية وتقنية تشمل مختلف المصالح بالشرطة الجزائرية، وكذا بعض الهيئات الرسمية والسيادية كمنظمة آلية الأفريبول، للاطلاع عن قرب على آليات العمل الفنية المعتمدة، التي تخدم الأهداف الاستراتيجية المرتبطة بالمفهوم الواسع للأمن.