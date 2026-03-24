الجزائر تحتل المركز الـ24 في بطولة العالم لألعاب القوى

احتلت الجزائر المركز الـ24 في بطولة العالم لألعاب القوى داخل القاعة 2026، التي اختتمت مساء الأحد بمدينة تورون، لتتصدر بذلك ترتيب الدول العربية المشاركة في هذا الحدث العالمي.

وجاء هذا الإنجاز بفضل الميدالية البرونزية التي أحرزها العداء الجزائري ياسر محمد طاهر تريكي في مسابقة الوثب الثلاثي، بعدما سجل قفزة بلغت 17.30 مترًا، محتلًا المركز الثالث خلف الإيطالي آندي دياز هيرنانديز (17.47 م) والجامايكي جوردان سكوت (17.33 م).

وشاركت الجزائر في هذه التظاهرة العالمية (20-22 مارس) بأربعة رياضيين وهم، بالإضافة إلى تريكي، محمد علي قواند، وسليمان مولى (سباق 800 متر)، ويونس عياشي (القفز العالي – 17 سنة)، غير أن هؤلاء لم يتمكنوا من إضافة ميداليات أخرى للرصيد الجزائري.

وعادت المرتبة الأولى عالميًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية بحصيلة 18 ميدالية (5 ذهب، 7 فضة و6 برونز)، متقدمة على بريطانيا في المركز الثاني (4 ذهبيات)، وإيطاليا في المركز الثالث (5 ميداليات: 3 ذهب و2 فضة).وتعد بطولة العالم داخل القاعة من أبرز المواعيد السنوية التي ينظمها الاتحاد الدولي لألعاب القوى، حيث تشهد مشاركة نخبة العدائين العالميين للتنافس على أول ألقاب الموسم.

الألماني فليك يعادل رقم غوارديولا القياسي مع برشلونة

