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الجزائر

الجزائر تحذّر من أي تدخّل عسكري أجنبي في النيجر

الشروق أونلاين
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الجزائر تحذّر من أي تدخّل عسكري أجنبي في النيجر
أرشيف
الخارجية الجزائرية

جددت الجزائر “تمسكها العميق” بالعودة إلى النظام الدستوري في النيجر، ودعمها للرئيس محمد بازوم، محذرة في نفس الوقت، من نوايا التدخل العسكري الأجنبي في البلاد.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية يوم الثلاثاء:”تجدد الجزائر تمسكها العميق بالعودة إلى النظام الدستوري بالنيجر، واحترام متطلبات دولة القانون”

“وفي هذا الصدد، تؤكد الحكومة الجزائرية مجددا دعمها للسيد محمد بازوم كرئيس شرعي لجمهورية النيجر”، يردف البيان.

قبل أن تضيف الخارجية الجزائرية:”ينبغي أن تتحقق هذه العودة إلى النظام الدستوري، بواسطة وسائل سلمية. من شأنها أن تجنب النيجر الشقيق، والمنطقة ككل تصاعد وتيرة انعدام الأمن والاستقرار”.

“وعليه، فإن الجزائر تدعو الى الحذر وضبط النفس أمام نوايا التدخل العسكري الأجنبي التي تعتبر، للأسف، خيارات غير مستبعدة. غير أنها لا تمثل سوى عوامل تعقد وتزيد من خطورة الأزمة الحالية”، يختم البيان.

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