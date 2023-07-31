الانقلاب العسكري في النيجر.. أول تعليق من الكرملين

دعى الكرملين الروسي أطراف الأزمة السياسية في النيجر عقب الانقلاب العسكري على سلطة الرئيس محمد بازوم، إلى “ضبط النفس والعودة للشرعية”.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف يوم الإثنين إن ما يحدث في النيجر “يثير قلقا بالغا” لدى موسكو.

وأضاف بيسكوف:”نحن ندافع عن الاستعادة السريعة لسيادة القانون في النيجر، وإلى ضبط النفس من جميع الأطراف. من أجل تجنّب خسائر بشرية”.

وتابع المتحدث الروسي يقول:”نريد بالطبع أن تعود النيجر إلى المسار الدستوري. وتواصل حلّ التحدّيات الضخمة التي تقف في طريق تنمية هذا البلد”.

وقام قائد الحرس الرئاسي في النيجر الجنرال عبد الرحمان تشياني، يوم 26 جويلية، باعتقال الرئيس بازوم وعدد من المسؤولين. قبل أن يعلن سيطرة الجيش على حكم البلاد.