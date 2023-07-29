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لإعادة السلطات الدستورية إلى الرئيس بازوم

الاتحاد الإفريقي يمهل قادة الانقلاب في النيجر 15 يوما

الشروق أونلاين
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الاتحاد الإفريقي يمهل قادة الانقلاب في النيجر 15 يوما
أرشيف
رئيس النيجر محمد بازوم

طالب الاتحاد الإفريقي قادة الانقلاب العسكري في النيجر بإعادة السلطات الدستورية إلى الرئيس محمد بازوم خلال 15 يوما،  عقب قيام عناصر في الحرس الرئاسي باعتقال عدّة مسؤولين.

وجاء في بيان لمجلس السلام والأمن في الاتحاد الإفريقي أن على الانقلابيين “العودة الفورية وغير المشروطة إلى ثكناتهم، وإعادة السلطات الدستورية خلال مهلة أقصاها 15 يوما من تاريخ صدور البيان”.

وطالب الاتحاد أيضا بـ”الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرئيس محمد بازوم وجميع المعتقلين الآخرين، وحماية سلامتهم وصحتهم الجسدية”.

كما لوّح الاتحاد الإفريقي في ذات البيان باتخاذ “إجراءات عقابية ضد الجناة، في حال عدم احترام حقوق المعتقلين السياسيين” إثر هذا الانقلاب.

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