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الجزائر

الجزائر تدين بشدة محاولة الانقلاب في النيجر

الشروق أونلاين
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الجزائر تدين بشدة محاولة الانقلاب في النيجر
وزراة الشؤون الخارجية

أدانت الجزائر بشدة محاولة الانقلاب الجارية في النيجر، حسبما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، الأربعاء. 

وأفاد ذات البيان أنّ الجزائر “تتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع في جمهورية النيجر. وتؤكد من جديد تمسكها بالمبادئ الأساسية التي توجه العمل الجماعي للدول الأفريقية داخل الاتحاد الأفريقي”.

بما في ذلك على وجه الخصوص الرفض القاطع للتغييرات غير الدستورية للحكومات. حيث تدعو الجزائر لوضع حد فوري لهذا الاعتداء غير المقبول على النظام الدستوري وهذا الانتهاك الخطير لمقتضيات سيادة القانون.

كما تشدد الجزائر في بيان الخارجية “على ضرورة أن يعمل الجميع من أجل الحفاظ على الاستقرار السياسي والمؤسساتي لجمهورية النيجر”. 

وهذا بما “يضمن استدامة الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق والجار الذي يواجه تحديات معتبرة في منطقة تواجه أزمات متعددة الأبعاد ذات حدة غير مسبوقة”.

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