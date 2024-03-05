الجزائر تدعو إلى قطع كلّ العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والأمنية مع الاحتلال الإسرائيلي

دعت الجزائر دول منظمة التعاون الإسلامي إلى قطع أي علاقات دبلوماسية أو اقتصادية أو أمنية مع الاحتلال الإسرائيلي.

جاء هذا في كلمة وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف يوم الثلاثاء، خلال مشاركته في اجتماع استثنائي للمنظمة بالمملكة السعودية حول الوضع في قطاع غزة.

وقال عطاف بالمناسبة:”كان من المفروض والمنتظر والمأمول قطع العلاقات الدبلوماسية والثقافية والاقتصادية والتجارية والعسكرية والأمنية مع الاحتلال الإسرائيلي”.

قبل أن يضيف:”وكان من المفروض أن نرقى بموقفنا إلى مستوى استغاثات أهلنا في غزة. الذين كانوا ينتظرون منا أضعف الإيمان، المتمثل في فك كل الارتباطات المخلة بنصرتنا للقضية الفلسطينية”.

مبديا تأسفه على “تفريغ مشروع القرار المعروض أمام الاجتماع الاستثنائي، من كافة هذه الإجراءات الجدية. وهو ما يحرم الاجتماع من بُلوغ مقاصده”، يقول عطاف.

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