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وزير الخارجية الجزائري في السعودية

الشروق أونلاين
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وزير الخارجية الجزائري في السعودية
أرشيف
أحمد عطاف

بتكليف من رئيس الجمهورية، حلّ وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف يوم الإثنين، بالمملكة العربية السعودية.

وتأتي هذه الزيارة، حسب ما ذكره بيان للخارجية، للمشاركة في اجتماع استثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.

وستخصّص أشغال هذه الدورة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي، لمناقشة تطورات العدوان الإسرائيلي المُتواصل على قطاع غزة.

“حيث سيتمّ بحث التدابير الكفيلة بتمكين المنظمة من تعزيز جهودها وضغوطها. من أجل تقديم مساهمة فعلية لإيقاف حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني”، يوضح البيان.

وستُشكل مشاركة الوزير الجزائري “فرصة مُتجددة لتأكيد التزام الجزائر الثابت، بمواصلة جهودها ومساعيها الرامية لحمل مجلس الأمن على تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني”.

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