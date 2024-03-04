الجمعية العامة للأمم المتحدة تناقش الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن

ضد مشروع القرار الجزائري لوقف إطلاق النار في غزة

تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الإثنين، جلسة رسمية لمناقشة الفيتو الأمريكي على مشروع القرار الذي قدّمته الجزائر في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار بغزة.

عرقلت الولايات المتحدة مشروع قرار تقدّمت به الجزائر في مجلس الأمن، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة ويرفض أي مساع لتهجير الفلسطينيين.

ورفضت واشنطن مشروع القرار الجزائري، مقابل موافقة معظم أعضاء مجلس الأمن. باستثناء المملكة المتحدة التي امتنعت عن التصويت.

وتأتي جلسة الجمعية العامة، تطبيقا لقرار ينص على عقدها في غضون 10 أيام، بعد قيام عضـو دائم واحد أو أكثر من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن باستخدام حق النقض.

ويجري المشاركون في جلسة الجمعية العامة هذه، مناقشة بشأن الحالة التي استخدم فيها حقّ النقض في مجلس الأمن الدولي.