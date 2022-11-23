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العالم

الجزائر تدعو الأفارقة للنهوض بالتصنيع في 3 قطاعات

محمد عبد المؤمن
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الجزائر تدعو الأفارقة للنهوض بالتصنيع في 3 قطاعات
أرشيف
رمطان لعمامرة

تدعو الجزائر البلدان الإفريقية إلى النهوض بالتصنيع، في المجالات الرئيسية التي تعرف فيها القارة عجزا، أو تأخرا عن بقية التكتلات الدولية، حسب ما أورده بيان للخارجية.

وجاء ذلك وفق ما ذكره البيان، لدى مشاركة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة يوم الأربعاء، في نيامي بالنيجر، في اجتماع المجلس التنفيذي التحضيري للقمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي.

وحسب بيان الخارجية، فقد سلّط لعمامرة في كلمته بالمناسبة، الضوء على تجربة الجزائر في مجال التصنيع. داعيا إلى “تسريع عملية تطوير القطاع الصناعي في إفريقيا”.

كما أشار لعمامرة إلى التزام الجزائر بالمساهمة في الجهود الإفريقية لتعزيز التكامل الاقتصادي للقارة. مشدّدا على ضرورة “تسريع عملية التصنيع في إفريقيا، خاصة في قطاعات الطاقة، والأعمال التجارية الزراعية، والإنتاج الدوائي”.

وعلى هامش الاجتماع، اقترح لعمامرة اختيار رئيس النيجر محمد بازوم، بطلاً للاتحاد الإفريقي في مجال التصنيع في إفريقيا. “تأكيدًا على أهمية القيادة السياسية للنهوض بالتصنيع في القارة”.

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