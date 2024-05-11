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الجزائر ترحّب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول العضوية الكاملة لدولة فلسطين

الشروق أونلاين
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الجزائر ترحّب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول العضوية الكاملة لدولة فلسطين
ح.م
نتائج التصويت في الجمعية العامة

رحّبت الجزائر يوم السبت، بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بالأغلبية الساحقة، يدعم أحقية دولة فلسطين في العضوية الكاملة بالمنظمة.

وجاء في بيان للخارجية الجزائرية أن “اعتماد هذا القرار يؤكد توافق المجموعة الدولية على أن قيام الدولة الفلسطينية حتمية مركزية، لا تقبل التلاعب أو التماطل أو التشكيك”.

كما يبيّن القرار القبول الدولي لحقيقة أن قيام الدولة الفلسطينية يجب أن يكون منطلق وهدف أي عملية سياسية جديّة، لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

ويثبت القرار أيضا، حسب البيان، أن المجموعة الدولية لا تقرّ للاحتلال الإسرائيلي بامتلاك أي حقّ لنقض قيام الدولة الفلسطينية، لأنها “نتاج إجماع دولي لا تشوبه شائبة”.

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