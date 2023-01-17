الجزائر تردّ على عقوبات الاحتلال للسلطة الفلسطينية بعد لجوئها لمحكمة العدل

ردّت الجزائر على عقوبات الاحتلال الإسرائيلي ضد السلطة الفلسطينية، عقب لجوئها إلى محكمة العدل الدولية، بالتوقيع على بيان مشترك تعبّر فيه عن “دعمها الثابت للقانون الدولي”.

وجاء في البيان الذي وقّعته عدّة دول، على غرار الجزائر باعتبارها رئيس القمة العربية:”بصفتنا دولا أعضاء في الأمم المتحدة، فإننا نعيد تأكيد دعمنا الثابت لمحكمة العدل الدولية والقانون الدولي. باعتبارهما حجر الزاوية لنظامنا الدولي”.

وشنّ الاحتلال مطلع جانفي الجاري، إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية. بعد تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على طلب فتوى من محكمة العدل الدولية حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

ومن بين العقوبات الإسرائيلية المفروضة على الفلسطينيين، اقتطاع ملايين الدولارات من أموال الضرائب، وتجميد مخططات بناء في الضفة الغربية، وسحب “امتيازات” من مسؤولين حكوميين.

وأكدت الدول الموقّعة على البيان المشترك:”بغضّ النظر عن موقف كل دولة من القرار. فإننا نرفض التدابير العقابية كرد على طلب فتوى من محكمة العدل الدولية”.

ومن بين الدول الموقعة على البيان المشترك: الجزائر، الأرجنتين، بلجيكا، البرازيل، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، وباكستان باعتبارها رئيس منظمة التعاون الإسلامي.