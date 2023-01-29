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الجزائر

الجزائر ترسل 120 طنا من المساعدات الغذائية إلى كوبا

الشروق أونلاين
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الجزائر ترسل 120 طنا من المساعدات الغذائية إلى كوبا
ح.م
مساعدات جزائرية إلى كوبا

أرسلت الجزائر 180 طنا من المساعدات الغذائية إلى كوبا، وقامت بشحنها مصالح الهلال الأحمر الجزائري يوم الأحد.

وتحتوي شحنة المساعدات الجزائرية، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية، على كميات من المواد الغذائية الأساسية على غرار زيت المائدة والسكر.

وتمّت تعبئة المساعدات في طرود بوزن 22 كلغ للطرد الواحد. من أجل تلبية حاجات الأسرة الواحدة في كوبا، لمدة تتراوح بين 15 و20 يوما.

وقالت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري ابتسام حملاوي بالمناسبة، إن هذه مساعدات “موجّهة إلى دولة كوبا التي تعاني من الحصار واستمرار الأعاصير، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون”.

وأضافت حملاوي أن هذه الخطوة “تعبّر عن  تضامن الجزائر مع كوبا، التي طالما ساندتنا إبان ثورة التحرير الوطني. كما تندرج في إطار إعادة بعث دعائم الأخوة والصداقة بين الشعبين”.

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