الجزائر ترسل 30 ألف طن من السكر إلى تونس أكتوبر القادم

كشف رئيس مصلحة التخزين والتوزيع بفرع الديوان التونسي للتجارة، نبيل القاسمي، أنه من المنتظر أن تصل من الجزائر شحنة تقدر بـ 30 ألف طن من السكر أكتوبر المقبل.

وقال القاسمي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن 20 شاحنة محملة بألفي طن من السكر وصلت الجمعة الماضي في انتظار استكمال وصول باقي الكميات على دفعات بمعدل ألفي طن يوميا من 20 ألف طن المنتظر وصولها من الجزائر.

وأفاد القاسمي لوكالة الأنباء التونسية بأنه ينتظر أن تصل يوم 15 سبتمبر الجارى حمولة بـ20 الف طن أخرى عبر الميناء التجاري ببنزرت و30 الف طن أخرى من الجزائر خلال شهر أكتوبر القادم.

الجزائر ترسل 20 ألف طن من السكر إلى تونس

ويوم 7 سبتمبر 2022، أرسلت الجزائر، 20 ألف طن من السكر لتونس للمساهمة في تخفيض الطلب المتزايد عليه في الأسواق.

وأكد نبيل القاسمي رئيس مركز التوزيع والتخزين للديوان التونسي للتجارة في تصريح لإذاعة الكاف التونسية أن كمية هامة من السكر تقدر ب 20 ألف طن تصل الأربعاء، إلى مدينة الكاف قادمة من الجزائر.

وتابع المتحدث أن الكمية ستصل عبر معبر ساقية سيدي يوسف، لافتا أن الكمية ستساهم في تخفيض الطلب المتزايد على هذه المادة.

وكان المكلف بالإعلام بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، محمد علي الفرشيشي، قد كشف الأسبوع الماضي خلال ندوة صحفية اعتزام تونس استيراد 80 الف طن من السكر منها 50 الف طن من الجزائر لسدّ النقص الحاد من هذه المادة.

وتعرف تونس في الأسابيع الأخيرة، ، نقصا حادا في توفر العديد من المنتوجات الاستهلاكية وخامة منها الموردة على غرار الزيت النباتي المدعم والقهوة والسكر بما أثر بشكل لافت على عملية التزود بها بشكل منتظم خاصة تسجيل ارتفاع لافت في أسعارها.