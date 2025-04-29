الجزائر ترغب في خبرة كندا لاستغلال المعادن الاستراتيجية والحرجة

المؤسسات الكندية مهتمة بتعزيز تواجدها في السوق الجزائرية

دعا وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، الشركات الكندية إلى اغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة في الجزائر، وذلك خلال استقباله الثلاثاء بالجزائر العاصمة، لسفيرة كندا لدى الجزائر، روبن لين ويتلوفر، والتي أكدت بدورها اهتمام المؤسسات الكندية بتعزيز تواجدها في السوق الجزائرية، وفق بيان للوزارة.

وأوضح المصدر أن اللقاء شكل فرصة لتبادل الرؤى حول سبل تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الطاقة، المناجم، والطاقات المتجددة، إلى جانب استكشاف فرص استثمارية جديدة وتوسيع الشراكات بين المؤسسات الاقتصادية الجزائرية والكندية.

وفي مجال الطاقات المتجددة، تطرق الجانبان إلى إمكانية تطوير مشاريع مشتركة في مجالات الطاقة الريحية، تخزين الطاقة، الحلول التقنية الحديثة، الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى التكوين، نقل التكنولوجيا، وتطوير القدرات البشرية.

وخلال اللقاء، استعرض عرقاب الإصلاحات التي قامت بها الجزائر، لاسيما من خلال القوانين الجديدة المتعلقة بالاستثمار، المحروقات والمناجم، مؤكدا أن هذه الأطر التشريعية تمثل “أساسا لجذب الاستثمارات وتسهيل ولوج المتعاملين الأجانب إلى السوق الوطنية”، حسب البيان.

وفي هذا السياق، دعا وزير الدولة الشركات الكندية إلى الاستفادة من الفرص المتاحة، خاصة في مجالات استكشاف، إنتاج وتحويل المحروقات، الصناعة الطاقوية، تحلية مياه البحر، وتوطين صناعة المعدات ذات الصلة.

كما أعرب عرقاب عن رغبة الجزائر في الاستفادة من الخبرة الكندية في مجال الصناعة المنجمية، لاسيما في ميادين الدراسات الجيولوجية، رسم الخرائط، واستغلال وتحويل الموارد المعدنية، مع التركيز على المعادن الاستراتيجية والحرجة، نظرا لمكانة كندا في هذا القطاع على الصعيد العالمي.