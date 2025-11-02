الجزائر ترفع إنتاجها من النفط بمقدار 4 آلاف برميل يوميا خلال شهر ديسمبر

شارك وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الأحد 02 نوفمبر، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في الاجتماع الوزاري الذي ضم ثماني دول من مجموعة أوبك+ المعنية بإجراء تعديلات طوعية في إنتاج النفط.

ووفقا لما أفادت به الوزارة، شارك في هذا الاجتماع وزراء النفط لكل من المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، العراق، كازاخستان، الكويت، سلطنة عمان وروسيا، بالإضافة الى مشاركة الرئيس المدير العام لسوناطراك، نورالدين داودي، ورئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، سمير بختي، وإطارات من القطاع.

وتقرر عقب الاجتماع رفع الإنتاج الجماعي للنفط بمقدار 137 ألف برميل يوميا خلال شهر ديسمبر المقبل، على أن تبلغ حصة الجزائر من هذه الزيادة 4 آلاف برميل يوميا لنفس الشهر، وبالنظر إلى تطور أوضاع السوق النفطية خلال الأشهر المقبلة، اتفق الوزراء أيضا، على تجميد الزيادات التدريجية في الإنتاج خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي إلى 31 مارس 2026.

وأكد الوزير عرقاب بهذه المناسبة، أن القرارات المتخذة اليوم تعبر عن الإرادة المشتركة للدول الثماني في مجموعة أوبك+ للحفاظ على توازن واستقرار سوق النفط، في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تشهدها الاقتصاديات العالمية.

كما أضاف أن الزيادة التدريجية المتفق عليها لشهر ديسمبر، تعكس مقاربة حذرة ومنسقة تأخذ بعين الاعتبار احتياجات السوق.

وأوضح كذلك أن قرار التجميد خلال الثلاثي الأول من سنة 2026 يندرج ضمن منطق الحذر، بالنظر إلى انخفاض الطلب الموسمي خلال هذه الفترة، مما سيسمح بالحفاظ على انسجام الجهود المبذولة ومتابعة تطور السوق عن كثب، مشددا في الختام على أن الهدف يظل ثابتا وهو مرافقة تطورات السوق بمرونة ضمن مقاربة تدريجية، مرنة ومنسقة.