الجزائر تروّج لمنتجاتها في الصالون الدولي للغذاء ببرشلونة

جانب من مشاركة الجزائر في فعاليات الصالون

تشارك الجزائر في فعاليات الصالون الدولي للغذاء “Alimentaria 2026”، الذي انطلقت أشغاله يوم أمس الإثنين ويستمر إلى غاية 26 مارس، في إطار جهودها لتعزيز صادراتها خارج قطاع المحروقات والترويج للمنتجات الوطنية في الأسواق الدولية.

وتأتي هذه المشاركة، وفق بيان لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، من خلال جناح خاص يضم عدداً من المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين الناشطين في مجال التصدير، لاسيما في قطاعي الفلاحة والصناعات الغذائية.

وتهدف الجزائر من خلال حضورها في هذا الحدث الدولي إلى إبراز جودة وتنوع منتجاتها، واستكشاف فرص جديدة للشراكة والاستثمار، إلى جانب تعزيز تموقع المنتجات الجزائرية في الأسواق الخارجية.

ويُعد هذا الصالون منصة دولية تجمع متعاملين وخبراء من مختلف أنحاء العالم، حيث يتيح تبادل الخبرات والمعارف حول تطورات قطاع الصناعات الغذائية، فضلاً عن كونه فضاءً لتطوير العلاقات التجارية وبناء شراكات بين الفاعلين الاقتصاديين.

وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية دعم وترقية الصادرات خارج المحروقات، من خلال مرافقة المؤسسات الجزائرية لولوج الأسواق الدولية، وتعزيز تنافسية المنتج الوطني على الصعيد العالمي.

مقالات ذات صلة
بـ1.8 مليون قنطار.. خنشلة تتصدر إنتاج التفاح في الجزائر

بـ1.8 مليون قنطار.. خنشلة تتصدر إنتاج التفاح في الجزائر

تجارة خارجية.. فتح منصة إيداع البرامج التقديرية للمستوردين

تجارة خارجية.. فتح منصة إيداع البرامج التقديرية للمستوردين

ثالث أيام العيد.. أعوان الرقابة يتابعون التزام التجار بنظام المداومة  

ثالث أيام العيد.. أعوان الرقابة يتابعون التزام التجار بنظام المداومة  

150 عارضا أجنبيا في الطبعة الـ4 للصالون الدولي للحديد والصلب

150 عارضا أجنبيا في الطبعة الـ4 للصالون الدولي للحديد والصلب

من نوع “TS11” بسعة 51 مقعداً.. ميناء جن جن يستقبل شحنة جديدة من الحافلات المستوردة

من نوع “TS11” بسعة 51 مقعداً.. ميناء جن جن يستقبل شحنة جديدة من الحافلات المستوردة

جنيف تحتضن المؤتمر العالمي الثلاثين للاستثمار بمشاركة دولية واسعة

جنيف تحتضن المؤتمر العالمي الثلاثين للاستثمار بمشاركة دولية واسعة

