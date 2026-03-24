الجزائر تروّج لمنتجاتها في الصالون الدولي للغذاء ببرشلونة

تشارك الجزائر في فعاليات الصالون الدولي للغذاء “Alimentaria 2026”، الذي انطلقت أشغاله يوم أمس الإثنين ويستمر إلى غاية 26 مارس، في إطار جهودها لتعزيز صادراتها خارج قطاع المحروقات والترويج للمنتجات الوطنية في الأسواق الدولية.

وتأتي هذه المشاركة، وفق بيان لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، من خلال جناح خاص يضم عدداً من المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين الناشطين في مجال التصدير، لاسيما في قطاعي الفلاحة والصناعات الغذائية.

وتهدف الجزائر من خلال حضورها في هذا الحدث الدولي إلى إبراز جودة وتنوع منتجاتها، واستكشاف فرص جديدة للشراكة والاستثمار، إلى جانب تعزيز تموقع المنتجات الجزائرية في الأسواق الخارجية.

ويُعد هذا الصالون منصة دولية تجمع متعاملين وخبراء من مختلف أنحاء العالم، حيث يتيح تبادل الخبرات والمعارف حول تطورات قطاع الصناعات الغذائية، فضلاً عن كونه فضاءً لتطوير العلاقات التجارية وبناء شراكات بين الفاعلين الاقتصاديين.

وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية دعم وترقية الصادرات خارج المحروقات، من خلال مرافقة المؤسسات الجزائرية لولوج الأسواق الدولية، وتعزيز تنافسية المنتج الوطني على الصعيد العالمي.