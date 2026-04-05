الجزائر تسترجع 110 مليون دولار من الأموال المنهوبة في سويسرا

بعد معالجة 4 ملفات بشكل نهائي من أصل 33 إنابة قضائية

قدّم وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف يوم الأحد، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، عرضا حول ملف استرجاع الأموال المنهوبة.

وحسب ما أفاد به بيان للرئاسة، فقد كشف وزير الدولة خلال العرض عن “توجيه 33 إنابة قضائية إلى سويسرا” بهذا الشأن. حيث “تمت دراسة وقبول 20 ملفا منها”، يقول الوزير.

كما عالجت السلطات السويسرية، بشكل نهائي، أربعة ملفات تتعلق بالأموال المنهوبة والمجمّدة إلى حدّ الآن. لتتسلم الجزائر بموجب هذه الإجراءات أكثر من 110 ملايين دولار.

وعقب ذلك، توجه رئيس الجمهورية بالشكر إلى كل من فيدرالية سويسرا ومملكة إسبانيا، على مساعدتها في جهود استرجاع الجزائر أموالها المنهوبة.

بالمقابل، أشار الرئيس تبون إلى “توجيه 61 إنابة قضائية إلى فرنسا في ذات الشأن”. مؤكدا أنه “لم يتم الاستجابة لأيّ منها”.

البيان الكامل لاجتماع مجلس الوزراء: