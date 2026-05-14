الجزائر تستهدف إنتاج أكثر من 20 ألف طن من أسماك تربية المائيات بحلول 2027

تتجه الجزائر لرفع إنتاجها من أسماك تربية المائيات إلى أكثر من 20 ألف طن سنوياً بحلول سنة 2027، مقابل توقعات بإنتاج يتراوح بين 12 و14 ألف طن خلال السنة الجارية، في إطار خطة عمل حكومية تهدف إلى تطوير الشعبة وتعزيز الأمن الغذائي البحري.

وأوضح المدير العام للصيد البحري وتربية المائيات بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ميلود تريعة، أن هذه الأهداف تندرج ضمن استراتيجية وطنية لتطوير تربية المائيات، بالتوازي مع التزام الجزائر بمعايير الهيئة العامة لمصائد الأسماك بالبحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود التابعة لـ منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

وأكد المسؤول، على هامش زيارة الأمين العام للهيئة، ميغال بيرنال، للمركز الوطني للبحث في الصيد البحري وتربية المائيات، أن الجزائر تصدرت دول حوض البحر الأبيض المتوسط من حيث الالتزام بمعايير الهيئة خلال سنتي 2024 و2025.

وأشار تريعة إلى وجود شراكة استراتيجية بين الجزائر والهيئة الأممية، تشمل تبادل الخبرات العلمية والتقنية والتنسيق في مجالات حماية الثروة السمكية وتحقيق مبادئ التنمية المستدامة، مضيفاً أن الجزائر تعد عضواً فعالاً في نشاطات الهيئة المتوسطية.

وفي سياق تعزيز حماية الموارد البحرية، كشف المسؤول عن تنفيذ أكثر من 35 حملة لتقييم الموارد الصيدية منذ سنة 2017، إلى جانب استحداث أكثر من خمس مناطق صيد محمية، فضلاً عن تطوير أنظمة جمع البيانات والإحصائيات واعتماد أدوات الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة لحماية الثروة السمكية.

كما عبّر عن رغبة الجزائر في توسيع التعاون مع الهيئة نحو تطوير الاستزراع المائي، في ظل التحديات التي يواجهها حوض البحر الأبيض المتوسط، خاصة ما يتعلق بنقص الإنتاج السمكي والاعتماد على الأسواق الدولية في مجال الأعلاف وتغذية الأسماك، داعياً إلى إنشاء مزرعة نموذجية لدراسة الآثار البيئية للاستزراع السمكي.

من جهته، أبرز الأمين العام للهيئة العامة لمصائد الأسماك بالبحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود، ميغال بيرنال، أهمية الشريط الساحلي الجزائري في حماية الثروة السمكية، مشيداً بدور الجزائر في تنفيذ برامج الهيئة واحترام معاييرها.

ووصف بيرنال زيارته إلى الجزائر بـ”المثمرة والإيجابية”، مؤكداً أنها تندرج ضمن مساعي تعزيز التعاون العلمي والتقني وبرامج البحث الرامية إلى تحسين تسيير واستغلال الموارد البحرية بشكل فعال ومستدام.

كما ثمّن إرادة الجزائر في تطوير تربية المائيات باعتبارها أحد الحلول لمواجهة تحديات الأمن الغذائي وحماية النظم البيئية البحرية، مؤكداً استعداد الهيئة لمرافقة الجزائر في تنفيذ مشاريع وبرامج مشتركة.

وشملت الزيارة الاطلاع على مختلف هياكل المركز الوطني للبحث في الصيد البحري وتربية المائيات، إضافة إلى تقديم عروض حول المشاريع المشتركة، من بينها مشروع المحطة النموذجية لاستزراع الجمبري بولاية سكيكدة.