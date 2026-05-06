الجزائر تشتري بين 390 و420 ألف طن من قمح الطحين في مناقصة دولية

أفاد متعاملون أوروبيون أن الديوان الجزائري المهني للحبوب قام بشراء ما بين 390 ألف و420 ألف طن من قمح الطحين في مناقصة دولية أُغلقت اليوم الأربعاء.

وأوضح المتعاملون وفقًا لما نقلته وكالة رويترز، أن حجم الكمية النهائية لا يزال قيد التقييم، مشيرين إلى أنها أقل من تقديرات أولية بلغت نحو 650 ألف طن.

وبحسب المعطيات الأولية التي أوردها المتعاملون، تراوحت أسعار الشراء بين 268 و270 دولاراً للطن شاملة التكلفة والشحن، مع تسجيل أن الجزء الأكبر من الكميات تم اقتناؤه بسعر 270 دولاراً للطن.