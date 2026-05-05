اقتصاد

الجزائر تطرح مناقصة دولية لشراء 50 ألف طن من قمح الطحين

أفاد متعاملون أوروبيون بأن الديوان المهني للحبوب في الجزائر طرح مناقصة دولية لشراء قمح الطحين، مع تحديد فترات شحن تمتد خلال شهر جويلية، في خطوة تعكس استمرار جهود تأمين الإمدادات الغذائية.

وأوضح المتعاملون وفقًا لما نقلته وكالة رويترز، أن المناقصة تطلب توريد الشحنات على مرحلتين من مناطق التوريد الرئيسية، من بينها أوروبا، حيث تمتد الفترة الأولى من 1 إلى 15 جويلية، بينما تشمل الفترة الثانية ما بين 16 جويلية ونهاية الشهر.

وأشار المتعاملون إلى أنه في حال كان القمح موردا من أمريكا الجنوبية أو أستراليا أو الهند، فيتعين شحنه قبل شهر من هذه المواعيد المحددة.

وحدد الديوان المهني للحبوب كمية اسمية للشراء تبلغ 50 ألف طن، غير أن المتعاملين أكدوا أن الجزائر عادة ما تتجه إلى اقتناء كميات أكبر بكثير ضمن مثل هذه المناقصات، بحسب ما نقلته رويترز.

