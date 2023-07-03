الجزائر تعلن عن خفض إضافي لإنتاجها من النفط

خلال شهر أوت

قررت الجزائر تخفيض إنتاجها من النفط بمقدار 20 ألف برميل يوميا خلال شهر أوت المقبل، حسب ما أعلنه بيان لوزارة الطاقة والمناجم يوم الإثنين.

ويأتي هذا القرار حسب ما ذكره البيان “كجزء من الجهود المشتركة التي تقودها بلدان أوبك +، ودعما للتخفيضات الإضافية التي أعلنتها السعودية وروسيا لدعم استقرار وتوازن أسواق النفط”.

ويضاف التخفيض الأخير إلى التخفيض الطوعي الذي أقرته الجزائر بمقدار 48 ألف برميل يوميًا في أفريل الماضي. ليصبح إنتاج البلاد من النفط في أوت 2023 عند مستوى 940 ألف برميل يوميا.

السعودية تعلن تمديد خفض إنتاجها من النفط

وأعلنت وزارة الطاقة السعودية في وقت سابق من يوم الإثنين، عن قرار بتمديد خفض إنتاج النفط الطوعي الذي بادرت به مطلع جويلية الجاري، بمقدار مليون برميل يوميا.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية في المملكة عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة، فقد تمّ تمديد الخفض الإضافي بمقدار مليون برميل يوميا، شهرا آخر إلى نهاية أوت 2023.

ويأتي هذا الخفض بالإضافة إلى الخفض التطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في أفريل الماضي بمقدار 500 ألف برميل يوميا، حتى نهاية ديسمبر 2024.

وأعلنت السعودية عن هذا الخفض الإضافي مطلع جوان الماضي. على أن يبدأ تنفيذه في جويلية الجاري، وليمتدّ لمدة شهر واحد قابلة للتمديد.

وبناء على ذلك، سيتراجع إنتاج المملكة للنفط إلى 9 ملايين برميل يوميًا. بعد أن يبلغ مجموع خفضها الطوعي للإنتاج 1.5 مليون برميل يوميًا.

الجزائر تمدّد خفضها الطوعي لإنتاج النفط حتى نهاية 2024

من جهتها، قررت الجزائر في جوان تمديد خفضها الطوعي لإنتاج النفط، بمقدار 48 ألف برميل يوميًا، لمدة عام إضافي. ليستمرّ حتى نهاية شهر ديسمبر من العام المقبل 2024.

ويأتي هذا القرار، حسب بيان لوزارة الطاقة والمناجم، كإجراء احترازي لدعم الأسواق. بالتنسيق مع الدول المشاركة في اتفاق “أوبك +”.

وقد جاء ذلك خلال مشاركة وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب يوم 4 جوان، في أعمال الاجتماع الـ49 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة، والاجتماع الوزاري الـ35 لدول “أوبك +”.

وأعلنت الجزائر في أفريل الماضي، إلى جانب منتجين آخرين، المبادرة بتخفيض طوعي لإنتاجها من النفط، بداية من شهر ماي 2023.

وكان مقررا أن تمتدّ فترة تطبيق هذا الخفض الطوعي للإنتاج، بين بداية ماي ونهاية العام 2023. قبل أن يتمّ تمديده عاما إضافيا، إلى نهاية 2024.

وبعد أن أعلن المنتجون عن تمديد خفض الإنتاج إلى نهاية العام المقبل، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار واحد للبرميل.

حيث صعدت العقود الآجلة لخام برنت بـ1.08 دولار إلى 77.21 دولارا للبرميل. كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بـ 1.07 دولار إلى 72.81 دولارا للبرميل.

وإلى جانب تمديد الخفض الطوعي للإنتاج من قبل الجزائر والسعودية، أعلن منتجون آخرون في “أوبك +” على غرار روسيا والإمارات نفس الإجراء.