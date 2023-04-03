رويترز: تخفيضات إنتاج النفط قد ترفع سعر البرميل إلى 100 دولار

قد تدفع التخفيضات الجديدة في إنتاج النفط، التي أقرتها بعض دول أوبك بلس، على غرار الجزائر، أسعار البرميل نحو 100 دولار للبرميل، حسب ما نقلته وكالة رويترز.

ونقلت الوكالة عن محلّلين أنّ المبادرات الأخيرة، ستؤدي إلى رفع الحجم الإجمالي للتخفيضات التي يقرّها منتجو أوبك بلس، إلى 3.66 مليون برميل يوميا، وهو ما يمثّل 3.7 بالمئة من الطلب العالمي.

ويعتقد محلّلو شركة ريستاد إينرجي أن التخفيضات سترفع الأسعار فوق 100 دولار للبرميل لبقية العام. “وربما يرتفع برنت إلى 110 دولارات هذا الصيف”، يقول المصدر.

كما يتوقع بنك “UBS” أن يصل سعر خام برنت إلى 100 دولار بحلول جوان. في حين رفع بنك جولدمان ساكس توقعاته لشهر ديسمبر بمقدار 5 دولارات إلى 95 دولارا.

عرقاب يدعو للمزيد من الحذر بشأن سوق النفط.. لهذا السبب

“على الرغم من الإشارات الإيجابية القادمة من الصين، تتطلب ظروف سوق النفط المزيد من الحذر”، يقول وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب.

جاء ذلك في مداخلة الوزير لدى مشاركته يوم الإثنين، في اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمستوى امتثال أعضاء مجموعة أوبك بلس لاتفاق خفض إنتاج النفط.

وحسب بيان للوزارة، فقد ذكر عرقاب في مداخلته أمام المشاركين في الاجتماع، بأن “عدم اليقين بشأن النمو الاقتصادي العالمي، قد يؤدي إلى تباطؤ الطلب على النفط”.

بالمقابل، أشار عرقاب إلى “إمداد سوق النفط بشكل كاف جدا. حيث عادت المخزونات التجارية إلى أعلى مستوى لها منذ عامين”.

وتشكّل لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك بلس، إلى جانب الجزائر، كلّ من لسعودية، والإمارات، وروسيا، والعراق، وكازاخستان، والكويت، ونيجيريا، وفنزويلا.

الجزائر تعلن عن تخفيض طوعي إضافي لإنتاجها من النفط

وقد قررت الجزائر المبادرة بتخفيض طوعي لإنتاجها من النفط، بداية من شهر ماي المقبل. للمساهمة في استقرار الأسواق.

وسيبلغ مقدار هذا التخفيض، حسب بيان لوزارة الطاقة والمناجم، 48 ألف برميل يوميًا. وتمتدّ فترة تطبيقه بين بداية ماي ونهاية العام 2023.

واتخذت الجزائر هذا القرار، بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس. الذي يضمّ منتجي النفط من داخل منظمة أوبك وخارجها.

وقالت الوزارة، إن هذا التخفيض الطوعي هو “إجراء احترازي. يضاف إلى خفض الإنتاج المتفق عليه في الاجتماع الوزاري الـ33 لأوبك بلس، في 5 أكتوبر 2022”.

وكانت دول أوبك بلس قد وافقت بالفعل في الاجتماع المذكور، على خفض المستوى الإجمالي لإنتاجها بمقدار 2 مليون برميل يوميا، اعتبارا من 1 نوفمبر 2022.

وإلى جانب الجزائر، أقرّت كلّ من السعودية وروسيا والعراق والكويت والإمارات وعُمان وكازاخستان، خفضا إضافيا على إنتاجها من النفط. حيث يبلغ إجمالي هذا الخفض نحو 1.65 مليون برميل يوميا.

ومن الجانب السعودي، وصل حجم التخفيض اليومي من الإنتاج، إلى مستوى 500 ألف برميل. “في خطوة احترازية تهدف إلى دعم استقرار أسواق البترول”.

شركة أمريكية: قرار خفض إنتاج النفط قد يرفع سعر البرميل بـ 10 دولارات

وقد يرفع قرار دول أوبك بلس، بخفض إنتاجها طوعيا بداية من شهر ماي المقبل، أسعار النفط بنحو 10 دولارات. حسب ما توقعه رئيس شركة بيكرينغ إنرجي بارتنرز الأمريكية للاستثمار.

وقال رئيس الشركة دان بيكرينغ لرويترز:“سيؤثر قرار خفض الإنتاج على الأسعار بشكل ملموس”. مضيفا:”من المحتمل أن تتحرّك أسعار النفط بمقدار عشرة دولارات”.