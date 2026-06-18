وتولّت مصالح وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، عملية اقتناء هذا الذخر الثقافي بعدما عُرض للبيع في مزاد علني بالعاصمة الفرنسية باريس، ليتم بعدها تسليمه لوزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، بمقر الوزارة.

وجدير بالذكر أن هذا المخطط الثمين، يمثل شرحًا لكتاب السراج في علم الفلك الذي وضعه العالم الجزائري الشهير، عبد الرحمن الأخضري البسكري، والذي عاش في الفترة الممتدة بين سنتي 1514 و1546.