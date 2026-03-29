الجزائر تودع اليامين زروال.. رئيس الجمهورية يُلقي نظرة أخيرة على جثمانه

حداد وطني ورسائل تعزية من الداخل والخارج

تودّع الجزائر أحد أبرز رجالاتها برحيل المجاهد الرئيس الأسبق اليامين زروال، وسط أجواء من الحزن وإعلان الحداد الوطني، وتدفّق واسع لرسائل التعزية التي أشادت بمسيرة الراحل ودوره في خدمة الوطن.

وأعلنت رئاسة الجمهورية حدادا وطنيا لثلاثة أيام ابتداء من يوم السبت، عبر كامل التراب الوطني، وفي الممثليات الدبلوماسية بالخارج مع تنكيس العلم الوطني.

وسيوارى جثمان الفقيد، يوم غد الإثنين بعد صلاة الظهر بمسقط رأسه بولاية باتنة، على أن يتم إلقاء النظرة الأخيرة على جثمانه ابتداء ً من منتصف نهار اليوم الأحد، بقصر الشعب.

وعلى إثر هذا المصاب، تنقل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ، ظهر الأحد، إلى المستشفى العسكري محمد الصغير نقاش بالعاصمة لإلقاء نظرة على جثمان رئيس الجمهورية الأسبق المجاهد المرحوم اليامين زروال.

وتقدم عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، إلى عائلة الفقيد الكريمة، وإلى كافة ذويه ومحبيه، بأصدق عبارات التعازي وخالص مشاعر المواساة.

وأكد رئيس مجلس الأمة في رسالة تعزيته أنه برحيله تفقد الجزائر أحد أبنائها البررة ورمزًا من رموزها المخلصين، الذين أفنوا حياتهم في خدمة الوطن وصون أمانته.

وأضاف “لقد كان الفقيد، رحمه الله، مثالاً في التفاني ونكران الذات، ورجل دولة من طراز رفيع، تحلّى بالحكمة والرزانة، وأسهم في مرحلة دقيقة من تاريخ الجزائر، فكان من رجالاتها الذين يُشهد لهم بالإخلاص والوفاء، وسيبقى اسمه محفورًا في ذاكرة الأمة بما قدّمه من تضحيات جسام ومواقف وطنية نبيلة”.

كما قدّم رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي تعازيه في وفاة الرئيس الأسبق، مؤكدًا أن رحيله ترك صدى الوفاء في قلب الجزائر، وأن ذكراه ستظل نورًا يضيء دروب التاريخ.

من جانبه، تقدم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد الكريم بن مبارك باسمه وباسم كافة إطارات ومناضلي الحزب، بأصدق عبارات التعازي وخالص مشاعر المواساة إلى عائلة الفقيد وذويه، وإلى كافة الشعب الجزائري.

وفي نص التعزية، أوضح بن مبارك أن الرئيس الأسبق والمجاهد اليامين زروال، يعد أحد رجالات الجزائر الأوفياء، ومن الرعيل الأول الذين نذروا أنفسهم لخدمة الوطن والدفاع عن سيادته واستقلاله.

وأضاف “لقد كان الفقيد رمزًا من رموز الوطنية الصادقة، ورجل دولة حكيمًا، أسهم بحنكة ومسؤولية في قيادة البلاد خلال مرحلة دقيقة من تاريخها، وساهم في إرساء مسار الوئام الوطني، حفاظًا على وحدة الجزائر واستقرارها”.

واعتبر الأمين العام للحزب أن رحيل هذا الرجل العظيم يُعد خسارة جسيمة للجزائر، التي فقدت أحد أبنائها البررة الذين أحبّوها بصدق وأخلصوا لها العطاء.

بدورها، قدمت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، بأصدق عبارات التعازي وخالص مشاعر المواساة إلى عائلة الفقيد وإلى الشعب الجزائري كافة إثر وفاة رئيس الجمهورية الأسبق، المجاهد اليمين زروال.

بن دودة قالت إنه برحيله تكون الجزائر قد فقدت أحد رجالاتها الأوفياء، الذين نذروا مسيرتهم لخدمة الوطن، وأسهموا بعزم راسخ في ترسيخ دعائم الدولة وصون استقرارها خلال مراحل حاسمة من تاريخها.

وعلى الصعيد الودلي، قدم أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط خالص تعازيه للرئيس عبد المجيد تبون في وفاة رئيس الجمهورية الجزائري الأسبق اليامين زروال.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الامين العام، أن أبو الغيط، أعرب عن مواساته القلبية لعائلة الفقيد الكبير وللشعب الجزائري الكريم في هذه المحنة الأليمة.

للإشارة، توفي رئيس الجمهورية الأسبق المجاهد اليمين زروال، مساء يوم السبت، بالمستشفى العسكري محمد الصغير نقاش بالعاصمة، بعد صراع مع مرض عضال، حسب ما أعلنته رئاسة الجمهورية في بيان لها.

وُلد الراحل اليمين زروال في باتنة سنة 1941، وانخرط في صفوف جيش التحرير الوطني وهو في ريعان شبابه، ليواصل بعد الاستقلال مسيرته العسكرية والسياسية حتى تولى رئاسة الجمهورية سنة 1994. ترك المشهد السياسي طوعًا سنة 1999، محتفظًا بمكانة سامية في قلوب الجزائريين الذين رأوا فيه رمزًا للوطنية والوفاء.