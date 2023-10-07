الجزائر تُدين الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة

أدانت الجزائر يوم السبت الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة، وطالبت المجموعة الدولية بالتدخل الفوري لحماية الشعب الفلسطيني.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية أن الجزائر “تتابع بقلق شديد تطور الاعتداءات الاسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة، التي أودت بحياة العشرات من أبناء وبنات الشعب الفلسطيني الأبرياء”.

“وتدين الجزائر بشدة هذه السياسات والممارسات المخلة بأبسط القواعد الانسانية ومراجع الشرعية الدولية”، يضيف البيان. داعيا إلى “التدخل الفوري للمجموعة الدولية لحماية الشعب الفلسطيني”.

وتابع بيان الخارجية الجزائرية:

كما تجدد الجزائر قناعتها بأن الاحتلال الاستيطاني الصهيوني هو لبّ الصراع العربي-الاسرائيلي. وأن إنهاء ما ينجر عن هذا الصراع يكمن في الاستجابة للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأسفر قصف قوات الاحتلال عن ارتقاء 198 شهيدا، وإصابة أكثر من 1600 جريح. فيما كبّدت عملية “طوفان الأقصى” التي نفذتها الفصائل الفلسطينية في وقت مبكر من اليوم مقتل أكثر من 100 إسرائيلي.