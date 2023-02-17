الجزائر تُنهي المفاوضات حول تكلفة حج 2023

عودة الوفد التحضيري الاثنين المقبل لكشف التفاصيل

أنهى الوفد التحضيري الجزائري المتواجد في البقاع المقدسة كافة الاستعدادات الخاصة بموسم حج 2023 تمهيدا لتحديد التكلفة النهائية للحج، والتي ستّرسم بمجرد عودة الوفد إلى الجزائر بداية الإثنين المقبل .

وأشارت مصادر “الشروق”، أن تكلفة الحج المتوقعة هذه السنة، لن تشهد ارتفاعا كبيرا يفوق تلك المحددة السنة الماضية، والتي قاربت 85 مليون سنتيم، وذلك بناء على الاتفاقيات الموقعة مع الجانب السعودي فيما يتعلق بكراء العمائر والنقل والإعاشة، فضلا عن تذكرة الطائرة، حيث ينتظر أن يكشف الوفد التحضيري المتعدد القطاعات بمجرد عودته للجزائر يوم الاثنين المقبل، عن فحوى الاتفاقيات الموقعة مع المتعاملين السعوديين.

كما يوضح نفس المصدر أن تخفيض التأمين على الحجّاج بنسبة 73 بالمائة، أي من 109 ريالات إلى 29 ريال، سيساهم في استقرار تكلفة الحج، حيث تبلغ قيمة الفرق في تكلفة التأمين بعد إقرار هذا التخفيض، ما يساوي 3 آلاف دينار جزائري بالسعر الرسمي للعملة الوطنية مقابل الريال السعودي.

وسبق للمملكة العربية السعودية، وأن أقرت السنة الماضية ضرائب جديدة على خدمات النقل والإعاشة والإسكان بلغت نسبتها 15 بالمائة، ونفس الشيء بالنسبة لثمن التأشيرة الذي حدد بـ300 ريال سعودي أي بما يقارب 15 ألف دينار، بعدما كانت هذه الأخيرة تمنح بالمجان للحجاج، كما تم إقرار مبلغ مالي على خدمات المشاعر السنة الماضية وهو إجراء جديد لم يكن مطبق من قبل، الأمر الذي تسبب في ارتفاع تكلفة الحج السنة الماضية بحوالي 30 مليون سنتيم إضافية.

ومعلوم أن السعر المرجعي للسرير في مكة هو من يحدد التكلفة النهائية للحج، وهذه القيمة لم تحدد بعد في انتظار تفاصيل جديدة حول المفاوضات بخصوصها، وهو الأمر الذي سوف يعلن عنه الوفد التحضيري العائد إلى الجزائر.

للإشارة فإن السعر المرجعي للسرير في مكة المكرمة بلغ الموسم الماضي 45800 ريال سعودي أي نحو 20 مليون سنتيم، وهو ما أحدث الفارق في تكلفة الحج، والأمر لم يختلف كثيرا بالنسبة للمدينة المنورة فقد تم احتساب السعر المرجعي للسرير الواحد بـ900 ريال سعودي.

يأتي هذا بالتزامن مع إبرام الديوان الجزائري للحجّ والعمرة اتفاقية مع شركة الطوافة للدول العربية، تتعلق بباقات خدمات المشاعر بمكة المكرمة، وذلك لفائدة الحجاج الجزائريين، وحسب بيان للديوان، فإن هذه الاتفاقية تأتي في إطار استكمال عمل الوفد متعدد القطاعات المكلّف بالتحضير لموسم الحجّ 1444هـ 2023م، للترتيبات الخاصّة بخدمات المشاعر المقدسة.

وشركة الطوافة أو مطوّفي حجّاج الدول العربية، هي واحدة من الشركات السعودية المعتمدة لتقديم خدمات الحجّ، وتختص بخدمة الحجيج القادمين من الدول العربية في مكة المكرمة.

وكانت الجزائر قد حصلت في موسم الحج المقبل على حصة مقدارها 41 ألف حاج، وهي الأعلى على الإطلاق، بعد إلغاء جميع القيود المفروضة على دخول الحجاج الأجانب في فترة تفشي جائحة كورونا.