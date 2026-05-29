الجزائر ثالث أكبر دولة عربية في القدرات التشغيلية لصناعة الصلب خلال 2026

حلّت الجزائر في المرتبة الثالثة عربيًا ضمن قائمة أكبر الدول العربية من حيث القدرات التشغيلية لصناعة الصلب خلال عام 2026، بطاقة إنتاجية تبلغ 8.7 مليون طن سنويًا، خلف مصر والسعودية، وفق تقرير حديث لوحدة أبحاث الطاقة.

وأوضح التقرير أن أكبر 10 دول عربية في القدرات التشغيلية لصناعة الصلب تمتلك مجتمعة قاعدة إنتاجية تتجاوز 59 مليون طن سنويًا، ما يمثل نحو 2.7% من إجمالي القدرات التشغيلية العالمية المقدرة بـ 2.216 مليار طن سنويًا.

وتصدرت مصر القائمة العربية بقدرات تشغيلية تبلغ 15.6 مليون طن سنويًا، تلتها السعودية بـ 12 مليون طن، فيما جاءت الجزائر في المركز الثالث بقدرات تصل إلى 8.7 مليون طن سنويًا، مع اعتماد كامل على أفران القوس الكهربائي.

وجاءت الإمارات في المرتبة الرابعة بقدرات تشغيلية تبلغ 5.1 مليون طن سنويًا، موزعة بين 4.5 مليون طن عبر أفران القوس الكهربائي و600 ألف طن عبر أفران الحث الكهربائي، تليها المغرب بـ 3.3 مليون طن، ثم سلطنة عمان والعراق بواقع 3.2 مليون طن لكل منهما.

واحتلت قطر المرتبة الثامنة بقدرات تشغيلية تبلغ 2.9 مليون طن سنويًا، تلتها سوريا بـ 2.4 مليون طن، فيما جاءت ليبيا في المركز العاشر بقدرات تصل إلى 1.7 مليون طن سنويًا.

وأشار التقرير إلى أن الدول العربية العشر تعتمد بشكل شبه كامل على أفران القوس الكهربائي في صناعة الصلب، مقابل الاعتماد العالمي الأكبر على أفران الأكسجين القاعدية التي تستحوذ على نحو 66% من إجمالي القدرات العالمية بواقع 1.44 مليار طن سنويًا، في حين تمثل أفران القوس الكهربائي نحو 34% بقدرات تبلغ 727 مليون طن سنويًا.

وبالنسبة للدول العربية خارج قائمة العشرة الأوائل، سجلت البحرين قدرات تشغيلية تبلغ 1.3 مليون طن سنويًا، والكويت 1.2 مليون طن، فيما بلغت القدرات التشغيلية في تونس نحو 200 ألف طن سنويًا.

وعالميًا، استقرت القدرات التشغيلية لصناعة الصلب خلال عام 2026 عند مستوى 2.216 مليار طن سنويًا، بزيادة طفيفة قدرها 17 مليون طن مقارنة بعام 2025. كما ارتفعت قدرات أفران القوس الكهربائي بنحو 28 مليون طن، مقابل تراجع قدرات أفران الأكسجين القاعدي بنحو 21 مليون طن.

وأظهر التقرير أن أفران القوس الكهربائي سجلت خلال السنوات الخمس الماضية معدل نمو سنوي بلغ 12.8%، مقارنة بـ 2.6% لأفران الأكسجين القاعدي، ما يعكس تسارع التحول نحو التقنيات الأقل اعتمادًا على الفحم.

وتواصل الصين هيمنتها على صناعة الصلب عالميًا باستحواذها على 48% من إجمالي القدرات التشغيلية العالمية بواقع 1.073 مليار طن سنويًا، تليها الهند بـ 140 مليون طن، ثم الولايات المتحدة بـ 111 مليون طن، واليابان بـ 106 ملايين طن سنويًا. كما تستحوذ الصين وحدها على 61% من قدرات أفران الأكسجين القاعدي عالميًا، في حين تتوزع قدرات أفران القوس الكهربائي على نطاق أوسع تقوده الصين والولايات المتحدة وتركيا وإيران.