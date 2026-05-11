الجزائر ثالث أكبر منتج للكهرباء في إفريقيا

تحتل الجزائر المرتبة الثالثة قارياً والـ38 عالمياً ضمن أكبر منتجي الكهرباء، بإنتاج يفوق 95,627 جيجاواط/ساعة، مع اعتماد شبه كلي على الغاز الطبيعي الذي يغطي أكثر من 99% من مزيج توليد الكهرباء، وذلك استناداً إلى بيانات وكالة الطاقة الدولية.

وأشار تقرير لموقع “بيزنس إنسايدر آفريكا” إلى أن إنتاج الكهرباء يمثل عاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي والتنمية الصناعية في إفريقيا، غير أن جزءاً كبيراً من الإنتاج يتركز في عدد محدود من الدول التي تتمتع ببنى تحتية قوية وموارد طاقوية كبيرة، وعلى رأسها دول شمال إفريقيا.

وفي الصدارة القارية، تأتي جنوب إفريقيا بإنتاج يبلغ 229,303 جيجاواط/ساعة، مع اعتماد رئيسي على الفحم الذي يشكل أكثر من 70% من الكهرباء المنتجة، رغم استمرار أزمة الانقطاعات المخططة نتيجة ضغط الطلب، في حين يرى خبراء الطاقة أن تعزيز القدرة الإنتاجية بـ 15 ألف ميغاواط قد يساهم في استقرار الشبكة.

وتحل مصر في المرتبة الثانية بإنتاج يتجاوز 200 ألف جيجاواط/ساعة، حيث نجحت منذ 2016 في التحول إلى فائض في إنتاج الكهرباء، ما سمح لها بتصدير جزء من الطاقة. وتعتمد القاهرة على الغاز الطبيعي بنسبة تفوق 75%، إلى جانب استثمارات تتجاوز 130 مليار جنيه مصري في قطاع الكهرباء، وتوسع ملحوظ في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، خصوصاً في منطقة البحر الأحمر.

وفيما يخص الجزائر، أوضح “بيزنس إنسايدر آفريكا” أنها تعتمد بشكل شبه كامل على الغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء، ما يضمن تغطية الطلب المحلي بسهولة، لكنها تواجه تحدياً مرتبطاً بضرورة تطوير شبكات نقل الطاقة ذات الجهد العالي، بما يسمح بدعم التوسع الصناعي المتزايد في البلاد.

كما أشار “بيزنس إنسايدر آفريكا” إلى أن ليبيا تنتج نحو 35,746 جيجاواط/ساعة رغم التحديات السياسية، ما يضعها في المرتبة السادسة قارياً، بينما دخلت تونس ضمن قائمة أكبر عشرة منتجين للكهرباء في إفريقيا، ما يعزز موقع شمال القارة كأكثر المناطق تقدماً في قطاع الطاقة الكهربائية.

وأكد التقرير أن منطقة شمال إفريقيا تهيمن على تصنيفات إنتاج الكهرباء في القارة، حيث تضم خمس دول ضمن قائمة أكبر عشرة منتجين، من بينها الجزائر ومصر وليبيا وتونس، ما يعكس قوة الاستثمار في البنية التحتية الطاقوية والاعتماد المتزايد على الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة.