الجزائر ثاني أكبر لاعب إقليمي في صناعة الحديد المختزل

تتقدم الجزائر في مشهد تطوير الحديد المختزل داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عبر مشاريع تصل طاقتها إلى نحو 5 ملايين طن سنويًا، ما يعزز موقعها ضمن الدول الأكثر مساهمة في التحول نحو صناعة الصلب منخفضة الانبعاثات، وفق ما أورده تقرير صادر عن منصة Global Energy Monitor، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة.

ويضع التقرير الجزائر في المرتبة الثانية إقليميًا ضمن توسعات الحديد المختزل، خلف ليبيا التي تتصدر المشهد بطاقة تبلغ 11 مليون طن سنويًا، بينما تأتي مصر في المرتبة الثالثة بنحو 3 ملايين طن سنويًا، في ظل تسارع واضح في تطوير هذا النوع من الصناعات بالمنطقة.

وتعتمد مشروعات الحديد المختزل على تقنية “الاختزال المباشر للحديد”، التي تقوم على إنتاج الحديد الإسفنجي عالي النقاء بنسبة تصل إلى 98% عبر استخدام غازات مختزلة مثل الهيدروجين وأول أكسيد الكربون، قبل تحويله إلى صلب باستخدام أفران القوس الكهربائي، وهو ما يمنح هذه التقنية أهمية متزايدة في مسار خفض الانبعاثات.

ووفق التقرير، لا يقتصر ثقل الجزائر في هذا المجال على حجم الإنتاج المخطط فقط، بل يمتد إلى قدرتها على الاندماج في سلاسل الإمداد العالمية، خاصة مع إمكانية نقل الحديد المختزل بعد تحويله إلى قوالب الحديد الساخن، ما يعزز مرونته مقارنة بالحديد المنتج عبر أفران الصهر التقليدية.

كما يشير التقرير إلى أن الجزائر، إلى جانب دول المنطقة، تمتلك مقومات استراتيجية تؤهلها للعب دور في سوق الصلب الأخضر، مدفوعة بتوسع مشاريع الطاقة المتجددة وتوفر مصادر الطاقة الشمسية والرياح، ما يساهم في خفض تكاليف الإنتاج ويدعم التوجه نحو إزالة الكربون.

وعلى المستوى العالمي، تتوزع القدرات قيد التطوير بين أفران الصهر بنسبة 57% بما يعادل 319 مليون طن سنويًا، والحديد المختزل المباشر بنسبة 43% بنحو 240 مليون طن سنويًا، وسط توقعات بزيادة كبيرة في هذه القدرات حال تنفيذ المشاريع المخططة.

ويؤكد التقرير أن دمج الهيدروجين، خاصة الأخضر منه، في عمليات الاختزال المباشر يمثل اتجاهًا متسارعًا، حيث يُرتقب أن تعتمد نحو 19% من القدرات المستقبلية على الهيدروجين، في إطار التحول العالمي نحو صناعة صلب أقل كثافة في الانبعاثات.