 “الجزائر جاهزة لتنظيم دورة في المستوى”

رئيس لجنة تنظيم الشان رشيد أوكالي:

أكد رئيس لجنة التنظيم المحلية لبطولة أمم إفريقيا لكرة القدم للاعبين المحليين (شان-2022)، المقررة بالجزائر من 13جانفي إلى 4 فيفري 2023، رشيد أوكالي بالجزائر العاصمة، أن الجزائر “جاهزة تماما” لتنظيم “دورة في المستوى” مشيرا بأن كل المنتخبات المشاركة “ستوضع في “أحسن الظروف”.

وصرح أوكالي خلال ندوة صحفية نشطها بمقر الاتحادية الجزائرية لكرة القدم قائلا: “كل شيء جاهز لإنجاح تنظيم هذا الحدث الكروي. فعملية الترويج للدورة ستنطلق عن قريب بفضل الملصقات التي ستعلق في المدن المنظمة للدورة. وكان مسئولو الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف) قد صرحوا بأن دورة الجزائر ستكون الأفضل في تاريخ المنافسة. نحن صارمون جدا في عملنا ونبحث عن الإتقان نسعى لأن نكون في المستوى”.

وتحدث رئيس لجنة التنظيم المحلية على هامش الكشف عن التميمة الرسمية لشان-2022 التي تحمل اسم “القبطان”، وعرض أولي للإشهار الرسمي للمنافسة خلال حفل نظم بمقر الفاف، بحضور وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق ووالي الجزائر، عبد النور رابحي ورئيس الفاف، جهيد زفيزف.

وفي رده على التأخر المسجل للترويج للحدث بالولايات المنظمة للمنافسة (الجزائر، وهران، قسنطينة، عنابة)، ناشد أوكالي الوسائل الإعلامية بالمساهمة في العملية مبررا هذا التأجيل بمونديال-2022 في قطر. وقال أوكالي في هذا السياق: “لم تكن فترة المونديال مناسبة للإشهار للدورة، لكون الجميع كان مركزا على منافسة كأس العالم. فقبل أسبوعين عن انطلاق الدورة، سنكثف من الحملات الإعلامية. كما فكرنا في دعوة بعض اللاعبين القدامى لتولي دور سفراء البطولة. كما وجهنا الدعوة لأساطير الكرة إفريقية ستكون حاضرة في الجزائر“.

وأكد رئيس اللجنة المنظمة: “كانت الكاف قد اعتمدت أماكن إقامة الوفود المشاركة باقتراح من لجنة التنظيم المحلية. تم التحضير لكل شيء، وحتى قبل عملية سحب القرعة يوم 1 أكتوبر الماضي بأوبيرا الجزائر، كما قام مسيرو المنتخبات المشاركة بزيارة الملاعب وميادين التدريب ومقر إقامتهم، وكان الجميع راضيا عن الظروف التي سيتواجدون عليها خلال المنافسة”.

لتسويق صورة تليق بحجم ولاية قسنطينة

تأكيد على دور الصحافة المحلية في إنجاح الشان

تم التأكيد بقسنطينة على دور الصحافة المحلية في إنجاح بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين (شان 2022) لتسويق صورة تليق بحجم الولاية خلال احتضانها جزءا من منافسات هذه البطولة المنظمة بالجزائر من 13 جانفي إلى 4 فيفري 2023.

وأوضح السيد، محمد حجال، رئيس ديوان ولاية قسنطينة، خلال اجتماع تنسيقي مع وسائل الإعلام المحلية حول “التغطية الإعلامية وعملية التحسيس لبطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين لكرة القدم” بمقر ديوان الولاية بوسط المدينة أن “دور الصحافة محوري وحيوي وحاضر على الدوام لإنجاح التظاهرات الرياضية لاسيما هذه البطولة”. وأضاف أن هذه المنافسة القارية “من شأنها إبراز المقومات والموروث الثقافي الذي تزخر به عاصمة الشرق الجزائري وذلك من خلال إعداد تقارير وتغطيات إعلامية تبرز مكانة قسنطينة خصوصا والجزائر عموما وقدرتها على كسب الرهان”.

وبعد أن تطرق لآخر اللمسات الجارية بالولاية لاستقبال ضيوف الجزائر، أبرز السيد حجال إسهامات كل الفاعلين بالولاية لإبراز الوجه اللائق للولاية، مؤكدا في نفس السياق المرافقة التامة لكل وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة لأداء مهامها في أحسن الظروف. من جانبهم، أكد عديد من صحفيي الولاية خلال تدخلاتهم ضمن هذا الاجتماع تجندهم الكامل لإنجاح شان 2022 وتدعيم ملف الجزائر للفوز باحتضان كان 2025.

بطولة إفريقيا للمحليين 2022:

الجزائر – غانا وديا يوم 7 جانفي بملعب سيحدد لاحقا

يواجه المنتخب الوطني الجزائري للاعبين المحليين نظيره الغاني يوم السبت 7 جانفي 2023 بملعب سيعين لاحقا في إطار الاستعدادات لنهائيات بطولة إفريقيا للمحليين المقررة بالجزائر في الفترة الممتدة من 13 جانفي إلى 4 فيفري، بحسب ما أعلنه رئيس اللجنة المنظمة للمنافسة القارية.

وأوضح رشيد اوكالي في ندوة صحفية نشطها بمناسبة الكشف عن التميمة الرسمية للبطولة بمقر الاتحادية الجزائرية لكرة القدم أن المنتخب الغاني سيحل بالجزائر يوم 3 جانفي تحسبا لمواجهة نظيره الجزائري يوم 7 منه. هذه المباراة الودية لا يمكن تنظيمها بملعب براقي لسبب واحد وهو اعتماده رسميا من قبل الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم”.

وعليه، فإن هذه المباراة التحضيرية الأخيرة للتشكيلة الوطنية ستلعب في أحد الملاعب الثلاثة الأخرى المعنية ببطولة إفريقيا “شان 2022” ويتعلق الأمر بملعب ميلود هدفي بوهران أو ملعب حملاوي بقسنطينة أو ملعب 19 ماي بعنابة.

يذكر أن المنتخب الجزائري للمحليين تحت قيادة المدرب مجيد بوقرة لم يسجل أي فوز في اللقاءات الثلاثة الودية الأخيرة، حيث تعادل أمام موريتانيا (0-0) والسنغال (2-2) في 14 و17 ديسمبر بعنابة مقابل خسارة أمام الكويت (1-0) بمدينة دبي في نوفمبر الفارط. في بطولة إفريقيا للمحليين سيلعب المنتخب الجزائري في المجموعة الأولى رفقة ليبيا وموزمبيق واثيوبيا.

بطولة إفريقيا للمحليين

الموزمبيق أول بلد وصل إلى الجزائر

وصل الجمعة منتخب الموزمبيق إلى الجزائر ليكون أول وفد يحل بالجزائر، للمشاركة في البطولة الإفريقية للمحليين لكرة القدم-2022 (المؤجلة إلى 2023) المقررة بالجزائر من 13 جانفي إلى 4 فيفري، بحسب ما أعلن عنه رئيس اللجنة المنظمة المحلية، رشيد أوكالي.

وأفاد المسؤول أوكالي خلال ندوة صحفية “هناك عدة منتخبات ستأتي إلى الجزائر في وقت مبكر. الموزمبيق من بينهم، حيث سيحل بالجزائر يوم غد الجمعة للشروع في تربص. وستحل غانا بالجزائر يوم الثلاثاء 3 جانفي، أما بقية المنتخبات فيرتقب وصولها إلى أرض الوطن أيام 9 و10 و11 جانفي”.

وجاء ذلك عقب الكشف على التميمة الخاصة بـ”شان-2022″ المسماة بـ”القبطان”، في حفل جرى بمقر الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) بدالي براهيم بالعاصمة، وعرف حضور وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، ووالي ولاية الجزائر.عبد النور رابحي، بالإضافة إلى رئيس الفاف، جهيد زفيزف. ويتواجد منتخب موزمبيق في المجموعة الأولى، التي ستلعب ببراقي (العاصمة)، رفقة كل من الجزائر، وليبيا وإثيوبيا. وفي ثاني مشاركة لهم، يواجه أشبال المدرب شيكينيو كوندي، في المباراة الأولى، منتخب إثيوبيا يوم 14 جانفي بملعب براقي (00ر14). واقتطع منتخب موزمبيق تأشيرة تأهله لـ “شان-2022” على حساب مالاوي (ذهاب 0-0، إياب 1-1).

وزير الشباب والرياضة يؤكد:

“الجميع مجند لإنجاح هذا الحدث”

أكد وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، السلطات العمومية والدولة الجزائرية كلها “مجندة” لإنجاح تنظيم البطولة الإفريقية للأمم للمحليين 2022 (المؤجلة إلى 2023).

وصرح الوزير في كلمة له: “نحن على بعد 15 يوما من انطلاق منافسة “الشان”، وهي منافسة متابعة من كل القارة الإفريقية. السلطات العمومية والدولة الجزائرية من أعلى مستوى كلها مجندة لإنجاح تنظيم هذه الدورة وإعطاء أحسن صورة عن الجزائر”.

وجاء ذلك خلال تقديم التميمة الرسمية الخاصة بالطبعة السابعة لـ”الشان” بمقر الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف)، المسماة “القبطان”.

وأضاف: “نحن أمام تحديين: إنجاح الدورة، لكون أن الأمر يتعلق بصورة الجزائر وقدرتها على تنظيم مثل هذه المواعيد، والتحدي الثاني يتعلق بفريقنا الوطني، حيث ننتظر تشجيعا دائما للجمهور الجزائري بكل روح رياضية لإعطاء أحسن صورة ممكنة عن الجزائر”.

وقال أيضا: “أدعو الصحافة الوطنية الى التحلي بالكثير من الاحترافية والوطنية. لأننا مطالبون بتسويق أحسن صورة عن بلدنا من خلال تغطية هذا الحدث وكل أنشطته الجانبية”.

رئيس الفاف جهيد زفيزف:

جاهزون لاحتضان العرس القاري

نوه رئيس الفاف، جهيد زفيزف، بما وصل إليه المستوى التنظيمي، بقوله: “كل شيء جاهز، سنستقبل الفرق المشاركة في المنافسة. في ما يخص المنتخب الوطني فقد تم وضعه في أحسن الظروف، وجاهزون لاحتضان العرس القاري. في ما يخص التحضير، ومنذ شهر سبتمبر، خاض الفريق المحلي تسع مباريات ودية دولية في انتظار اللقاء العاشر والأخير يوم 7 جانفي أمام غانا”.

وأضاف زفيزف أن قرار إبقاء رشيد أوكالي على رأس لجنة التنظيم المحلية، الذي تم تعيينه من طرف سابقه، شرف الدين عمارة بأنه اختار “الاستقرار”. وأفاد في هذا الصدد: “عقب انتخابي على رأس الفاف (يوم 7 جويلية الفارط)، اخترنا الاستقرار على هذه اللجنة المنظمة وسخرنا لها جميع الوسائل رغم كل الصعوبات، ونحن الآن على بعد 15 يوما عن بداية الدورة، وإننا جاهزون بنسبة 100 بالمائة بما فيها المنشآت الرياضية.